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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط متهم باختطاف طالبة بالاشتراك مع زوجته بمركز السنطة لخلافات مالية

ضبط متهم باختطاف
ضبط متهم باختطاف طالبة بالاشتراك مع زوجته بمركز السنطة لخلاف

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم الأحد، من ضبط متهم باختطاف طالبة بالاشتراك مع زوجته، بمركز السنطة، لخلافات مالية بين المتهم ووالدها.

أمن الغربية يكشف ملابسات واقعة اختطاف طفلة


وكان قد تبلغ لمركز شرطة السنطة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز بتضرره من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، لاختطافه كريمة شقيقه (طالبة) لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه.


وبتقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، لقيام والد الطفلة باقتراض مبلغ مالى منه منذ فترة ومماطلته فى رد المبلغ.


وأضاف المتهم، استدراجه الطالبة بمعرفة زوجته، وقيامه بإصطحابهما بسيارته لأحد الأماكن بمحافظة المنوفية، وتم بإرشاده ضبط زوجته وبصحبتها الطفلة المختطفة، وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهة الأخيرة اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجها.

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ضبط المتهم زوجته اختطاف طالبة الغربية

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