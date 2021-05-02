قائمة أسعار نيسان اكس تريل 2021 فى السعودية.. صور

يشتهر السوق السعودى للسيارات، بحبه للمركبات الـ SUV القوية وعالية الأداء، بسبب صعوبة الطرق ووعورتها بالمملكة، بالإضافة إلى حب العديد من الشعب السعودي للرياضات التخييم.

وحصلت نيسان اكس تريل موديل 2021 ، على اهتمام كبير من قبل الجميع داخل المملكة فور انطلاقها نهايات العام الماضى ، حيث تتميز بشبك أمامي V-Motion مزدوجة المُميز للعلامة التجارية، تحيط بها مصابيح أمامية مقسمة، بالإضافة إلى حصولها على سقف عائم ومرايا مثبتة على الأبواب.

و تستمد سيارة نيسان الجديدة قوتها من محرك PR25DD الجديد بتنفس طبيعي سعة 2.5 لتر يتصل بناقل حركة CVT والذي تم تقديمه في التيما 2019، والذي يولد قوة 181 حصان، و245 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتقدم السيارة صرفية وقود قدرها -9 / 6.7-6.9 / 7.8-8.1 لتر لكل 100 كم لموديلات الدفع الأمامي، و9-9.4 / 7.1-7.3 / 8.1-8.4 لتر لكل 100 كم لموديلات الدفع على جميع العجلات، في حين تحصل على أسوأ قدرة سحب في فئتها حيث تم تصنيفها عند 612 كجم فقط .

و حصلت اكس تريل 2021 على منصة CMF-C / D، والتي جعلت سائق السيارة يشعر بأنها أكثر جاذبية من الطراز السابق، كما قامت الشركة بتعديل نظام التعليق الخلفي متعدد الوصلات.

وعلى الرغم من حصول السيارة على مساحة تخزين خلفية أقل، حيث أصبحت 1034 لتر بدلاً من 1113 لتر، إلا أنه يمكنكم الحصول على مساحة أكبر عند طي المقاعد الخلفية، لتصبح مساحة التخزين الكلية 2099 لتر بدلاً من 1982 لتر في الموديل السابق، كما حصلت السيارة على فتحة باب خلفي أكبر.

تشمل مواصفات السيارة شاشة معلومات ترفيهية 8 إنش بتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو مع نظام ملاحة بالأقمار الصناعية لبعض الفئات ولوحة عدادات 7 إنش، او لوحة رقمية 12.3 إنش للفئات الأعلى في المجال، وتشمل المواصفات الاختيارية شحن لاسلكي للجوال ونظام صوتي Bose بـ 10 مكبرات وإضاءة محيطية والمزيد.

السيارة مزودة بجنوط 18 أو 19 إنش بشكل قياسي و مقاعد جلدية و سقف بانورامي، مع أنظمة ProPilot الحديثة لمساعدة السائق، و المزودة برادار بمدى أطول وكاميرا جديدة بزاوية رؤية أوسع لتحسين التعرف على المشاة والأجسام المواجهة للسيارة.

اما عن اسعار السيارة نيسان اكس تريل موديل 2021 فى السعودية فتاتى كالتالى :

- اوتوماتيك / S 2WD 5-SEATER 2021 بسعر 86,625 ر.س

- اوتوماتيك / S 2WD 7-SEATER 2021 بسعر 88,072 ر.س

- اوتوماتيك / S AWD 2021 بسعر 88,440 ر.س

- اوتوماتيك / S AWD 2021 بسعر 91,476 ر.س

- اوتوماتيك / SV X-TREAMER AWD 2021 بسعر 104,412 ر.س

- اوتوماتيك / SL AWD 7-SEATER W/SAFETY SHIELD 2021 بسعر 121,219 ر.س