لتنمية الثروة الحيوانية.. تحصين 128 ألف و 500 رأس ماشية بالبحيرة

الطب البيطري البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، علي تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وتكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية و الإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية.

وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

في نفس السياق، قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة برئاسة الدكتور حسنى عباسي خلال شهر أبريل بتحصين عدد 128 ألف و 500 من رؤوس الماشية منهم 593‪41 رأس ضد مرض الحمى القلاعية و53563 رأس ضد مرض حمى الوادي المتصدع بالإضافة إلى تحصينات أخرى ضد جدري الماشية والضأن، وذلك من خلال إدارة الوقاية بالمديرية والإدارات والوحدات التابعة ل.

ويذكر أن أكد محافظ البحيرة، على الاهتمام الكامل بالحفاظ على الثروة الحيوانية والعمل على تنميتها والمساهمة في توفير الغذاء الصحي والآمن أمام المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف الحملات لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومدى التزام محلات الجزارة بالذبح بالمجازر الحكومية.

كما استعرض المحافظ جهود مديرية الطب البيطري خلال الفترة من 1 سبتمبر 201‪8حتى 31/1/2021 حيث تم الآتي :-

- علاج 3324231 من رؤوس الماشية.

- بلغت عدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية القطاع الحيواني 38 قافلة بأجمالي عدد 350‪52 حيوان معالج .

- بلغ عدد المعالج تناسليا من الحيوانات لرفع الكفاءة الإنتاجية للحيوان وزيادة نسب الإخصاب 274483 حيوان.

- بلغت عدد الحيوانات الملقحة صناعيا لتحسين السلالات بالمحافظة 59851 حيوان.

- التأمين على 92723 حيوان

- تسجيل 367682 حيوان، وتم عمل 374949 بطاقة وذلك فى إطار حصر دقيق للثروة الحيوانية ومعرفة تاريخ الحيوان المرضى.

- عــــدد المذبوحات خلال ذات الفترة بلغت 347222 ذبيحة.

- رش وتطهير 1740 موقع بالمجان ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا بالتنسيق مع الصحة والجهات المعنية المختصة.

أكد الدكتور حسنى عباسي مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات المشتركة مع الصحة والتموين أسفرت عن تحرير 3676 قضية متنوعة للحوم الغير صالحة والذبح خارج المجازر، كما بلغت كمية اللحوم المضبوطه والغير صالحة للإستخدام الآدمي خلال تلك الفترة 371136 كجم.

