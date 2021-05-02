عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك vs بيراميدز .. التشكيل المتوقع للفريقين فى مواجهة الليلة

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز في مواجهة سابقة

يستضيف فريق الزمالك نظيره بيراميدز، اليوم الأحد، في تمام التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على بيراميدز في لقاء الليلة، بعد السقوط في فخ التعادل 2 -2 أمام المقاولون العرب، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري.

ومن المتوقع أن يحرس محمد عواد مرمى الزمالك في مباراة الليلة، بعد فترة طويلة من الغياب عن المشاركة مع الفريق الأول.

تشكيل الزمالك المتوقع :

حارس: محمد عواد

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حازم إمام

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي - أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

الهجوم: حميد أحداد

في المقابل يطمح فريق بيراميدز في خطف الثلاث نقاط من الزمالك، لمواصلة الزحف نحو القمة.

تشكيل بيراميدز المتوقع : 

حراسة المرمى : شريف إكرامي

الدفاع : أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي

الوسط : محمود حمادة - دونجا - عبدالله السعيد - إيريك تراوري - رمضان صبحي

الوسط : دييجو رولان

الزمالك فريق الزمالك بيراميدز الدوري الممتاز محمد عواد

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي مهنئا المصريين بعيد القيامة: مسلمو مصر وأقباطها نسيج واحد لن يتبدد أبدا ولو كره الحاقدون

مرتبطة بانستجرام وسناب شات.. طبيب يفجر مفاجأة حول عمليات تجميل الفتيات

الزمالك vs بيراميدز .. التشكيل المتوقع للفريقين فى مواجهة الليلة

توفير مصل "البوتيوليزم" الخاص بحالات التسمم بالمستشفيات ومراكز السموم

قائمة أسعار نيسان اكس تريل 2021 فى السعودية.. صور

اغتنموها.. عبادة بسيطة وأجرها كبير فى العشر الأواخر من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثار رعب الأهلاوية.. تفاصيل وعكة كهربا الصحية وماذا حدث معه داخل المستشفي

بسبب "شيشة".. محمد شريف يثير الجدل قبل مباراة الأهلي وغزل المحلة| فيديو

تعب مفاجئ .. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا الصحية

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

9 أسباب تؤدي لانتهاء خدمة الموظف وفقا لقانون الخدمة المدنية

اتحاد الكرة يدرس تأجيل الانتخابات إلى نوفمبر المقبل.. اعرف السبب

تقارير: الأهلي يجهز عرضا لضم نجم الرجاء المغربي

مشاكل في الكلى|سكرتير نقابة الممثلين يكشف تطورات صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن ستاد الأهلي

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ