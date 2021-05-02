الزمالك vs بيراميدز .. التشكيل المتوقع للفريقين فى مواجهة الليلة

يستضيف فريق الزمالك نظيره بيراميدز، اليوم الأحد، في تمام التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على بيراميدز في لقاء الليلة، بعد السقوط في فخ التعادل 2 -2 أمام المقاولون العرب، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري.

ومن المتوقع أن يحرس محمد عواد مرمى الزمالك في مباراة الليلة، بعد فترة طويلة من الغياب عن المشاركة مع الفريق الأول.

تشكيل الزمالك المتوقع :

حارس: محمد عواد

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حازم إمام

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي - أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

الهجوم: حميد أحداد

في المقابل يطمح فريق بيراميدز في خطف الثلاث نقاط من الزمالك، لمواصلة الزحف نحو القمة.

تشكيل بيراميدز المتوقع :

حراسة المرمى : شريف إكرامي

الدفاع : أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي

الوسط : محمود حمادة - دونجا - عبدالله السعيد - إيريك تراوري - رمضان صبحي

الوسط : دييجو رولان