محافظ الفيوم يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية ويغلق 6 مقاهي مخالفة

محافظ الفيوم يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية ويغلق 6 مقاهي مخالفة
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بغلق وتشميع 4 مقاهٍ بمدينة الفيوم، لتقديمها الشيشة لروادها بالمخالفة، وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التى قام بها محافظ الفيوم، مساء أمس، واستمرت حتى منتصف الليل، للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وكذا التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والمواعيد الصيفية، وذلك بحضور الأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ورؤساء الأحياء.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الجولة شملت تفقد عدد من الشوارع بأحياء الجون، وجنوب، وغرب الفيوم، كما شملت الطريق الدائري، ومنطقة المشتل، والعرضي، والحاكورة، والسلخانة، والحواتم، وشارع بطل السلام.
وكشف "التوني" عن غلق وتشميع مقهيين بمنطقة الحاكورة بحي جنوب لتقديمهما الشيشة لروادهما، وكذلك غلق وتشميع مقهى بمنطقة العرضي وآخر بمنطقة الحاكورة التابعة لحي جنوب بسبب تقديم الشيشة، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، كما وجه المحافظ بغلق "مغسلة سيارات" تعيق حركة المواطنين بالتعدي على الطريق بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة العرضي بحي جنوب استجابة لشكوى أحد المواطنين.
وشدد محافظ الفيوم، على غلق أي منشأة لا تلتزم بالقرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، مشيراً إلى ضرورة أن يتحمل الجميع المسئولية تجاه تنفيذ قرارات الدولة في مواجهة هذه الأزمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
في سياق متصل، ترأس المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، حملة ليلية مكبرة بمركز ومدينة سنورس، للتأكد من التزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات بالقرى، أسفرت عن غلق مقهيين بالشمع الأحمر لتقديمهما الشيشة للمواطنين بالمخالفة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وغلق عدد 2 ورشة لمخالفتها مواعيد العمل الصيفية، كما تم خلال الحملة تحرير 15 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من قبل سائقي سيارات الأجرة والركاب، ورفع 60 حالة إشغال طريق للمحال التجارية والباعة الجائلين بحرم الطريق العام.