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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية ويغلق 6 مقاهي مخالفة

جولة محافظ الفيوم
جولة محافظ الفيوم

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بغلق وتشميع 4 مقاهٍ بمدينة الفيوم، لتقديمها الشيشة لروادها بالمخالفة، وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التى قام بها محافظ الفيوم، مساء أمس، واستمرت حتى منتصف الليل، للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وكذا التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والمواعيد الصيفية، وذلك بحضور الأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ورؤساء الأحياء.  

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الجولة شملت تفقد عدد من الشوارع بأحياء الجون، وجنوب، وغرب الفيوم، كما شملت الطريق الدائري، ومنطقة المشتل، والعرضي، والحاكورة، والسلخانة، والحواتم، وشارع بطل السلام.

وكشف "التوني" عن غلق وتشميع مقهيين بمنطقة الحاكورة بحي جنوب لتقديمهما الشيشة لروادهما، وكذلك غلق وتشميع مقهى بمنطقة العرضي وآخر بمنطقة الحاكورة التابعة لحي جنوب بسبب تقديم الشيشة، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، كما وجه المحافظ بغلق "مغسلة سيارات" تعيق حركة المواطنين بالتعدي على الطريق بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة العرضي بحي جنوب استجابة لشكوى أحد المواطنين.

وشدد محافظ الفيوم، على غلق أي منشأة لا تلتزم بالقرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، مشيراً إلى ضرورة أن يتحمل الجميع المسئولية تجاه تنفيذ قرارات الدولة في مواجهة هذه الأزمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

 

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في سياق متصل، ترأس المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، حملة ليلية مكبرة بمركز ومدينة سنورس، للتأكد من التزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات بالقرى، أسفرت عن غلق مقهيين بالشمع الأحمر لتقديمهما الشيشة للمواطنين بالمخالفة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وغلق عدد 2 ورشة لمخالفتها مواعيد العمل الصيفية، كما تم خلال الحملة تحرير 15 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من قبل سائقي سيارات الأجرة والركاب، ورفع 60 حالة إشغال طريق للمحال التجارية والباعة الجائلين بحرم الطريق العام.

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محافظ الفيوم جولاته الليلية اتباع الاجراءات الوقائية مجابهة كورونا

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