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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تسير اليوم 49 رحلة جوية لنقل 3 آلاف راكب

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران،اليوم الأحد، 49 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 3118 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق اليوم 49 رحلة جوية بمعدل 35 رحلة دولية إلى كل من بغداد، ندجامينا، لاجوس، الدوحة، لندن، نيويورك، ميلانو، دبي، باريس، أبوجا، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، برشلونه، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا، و9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3118 راكب.

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وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين. 

مصر للطيران فيروس كورونا تحليل PCR الحكومة وزارة الطيران

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