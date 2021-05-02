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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اتحاد الصناعات: توريد 120 ألف طن أرز محلي فى 4 أشهر لصالح البطاقات التموينية

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

تبدأ غرفة صناعة الحبوب بـ اتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة اعتبارا من بعد غد “الثلاثاء”،توريد الدفعة الخامسة من الأرز المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إطار حرص الغرفة على توفير الأرز للمواطنين على البطاقات التموينية ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بأن الغرفة مستمرة فى توريد الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين، كما أن الأسواق لم تشهد حدوث أى أزمات فى نقص السلع خلال جائحة كورونا ، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص فى السلع الغذائية،مما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

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ونوه الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز، بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بأنه على مدار الأربعة أشهر الماضية تم توريد ما يقرب من 120 ألف طن أرز لصالح وزارة التموين وأن شعبة الأرز ستقوم بتوريد أى كميات من الأرز الأبيض لصالح الوزارة ، فى ظل حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين،كما نجح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وأكد رجب شحاتة أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب لديهم حرص على توريد أي كميات من الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين لتوفيره للمواطنين على البطاقات،وكذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى،لافتا إلى أنه سيتم بدء توريد الدفعة الخامسة من الأرز المحلى اعتبارا من بعد غد “الثلاثاء”،وعلى مدار شهر مايو 2021 بكمية 30 ألف طن شهريا ليصل اجمالى الكميات الموردة الى 270 ألف طن حتى شهر أغسطس المقبل .

وأشار "شحاتة" إلى أن كميات الأرز الموجودة فى الأسواق تكفى احتياجات المواطنين حتى يناير عام 2022 ، مما يؤكد أن الأرز متوفر بكميات كبيرة فى الأسواق،ولا توجد أى أزمات تتعلق بسلعة الأرز، كما تشهد أسعار البقوليات " الفول والفاصوليا والعدس" استقرارا فى الأسواق دون أي زيادة وتوافرها بكميات كبيرة وتكفى لفترات طويلة.
 

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