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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمنع تجمعات شم النسيم.. غلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ بالبحيرة

غلق الشواطئ والحدائق
غلق الشواطئ والحدائق بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تشكيل غرف عمليـات فرعيـة مـن الغرفـة المركزيـة بالمحافظـة بالوحـدات المحليـة والمديريات والشركات التابعـة لمتابعـة انتظـام العمـل مـع تواجـد كـافـة القيـادات فـى مواقعهـا بـكـافـة الأجهـزة بالتبـادل للتعامـل مـع مـا قـد يـطـرا مـن أحداث خـلال فـترة الاعيـاد والتنســق مـع غرفـة العمليـات الرئيسـة بـديوان عـام المحافظـة وكافـة الجهات المعنية داخل نطاق كل مركز.

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و شدد محافظ البحيرة على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الشركات والمرور والإسعاف والحماية المدنية والمواقف والنقل الداخلي، بتكثيف الحملات للتأكـد مـن الالتـزام إجـراءات التباعـد الاجتمـاعي بالمقـاهي والكافتيريات والكافيهات والمطـاعم ومـا يماثلـها مـع استمرار ايقـاف تقديم الشيشـة و الالتـزام بمواعيـد الغـلـق المقـرة مع مراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم والأسماك المعروضة مع تطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين و إجراء الآتي:

- التشـديـد علـى التــزام العـاملين و المـواطنين و المترددين علـى جميـع المحـلات أوالاســواق أو اثنـاء التواجـد بالقطارات و وسـائل النقـل الجماعيـة سـواء العامـة أو الخاصـة بـ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فـيروس كورونـا وخاصـة ارتـداء الكمامـة الواقيـة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لهذه الاجراءات

- التأكيـد علـى غـلـق كـافـة الحـدائق والمتنزهـات العامـة ومراكـز الشـباب والنـوادي العامـة والخاصـة و الشـواطئ ووقـف المراكـب السياحية بالمـدن المطلـة علـى النيـل ومنـع اي تجمعات في الميادين المفتوحة .

- التأكـد مـن تـوافر كافـة السلع التموينيـة والسـلع البترولية ومتابعة المخـابز للتأكـد مـن وفـرة الخبـز المدعم للمواطنين .

- التشـديـد علـى رفـع درجـة الاسـتعداد بالمستشـفيات والوحـدات الصـحية و تـوافر الاطقـم الطبية وتوافر كافة الادوية والأمصال اللازمة في مثل تلك المناسبات .
- التنبيـه علـى الحمايـة المدنيـة لاتخـاذ كافـة التـدابير اللازمـة للجاهزيـة لمجابهـة المواقـف الطارئة .

- التشـديـد علـى اسـتمرار أعمـال النظافـة بالشـوارع والرفـع الفـورى لايـة تجمعات أو تراكمات للمخلفـات والقمامـة

- رفـع كفاءة الانـارة فـى كـافـة الشـوارع والطـرق المؤديـة والمنـاطق المحيطـة بالكنـائس - تعليـق بـائرات للتهنئـة بالأعيـاد بالشـوارع والطـرق المؤديـة للكنـائس والمنـاطق المحيطـة مـع تقـديم وتوزيـع الهـدايـا والـورود عـلـى الأطفـال ومشـاركتهم أفـراح العيد

- قيام مشـروعات المواقـف والنقـل الـداخلي بالمحافظـة بمتابعـة حـركـة المركبـات وتوفير الاعداد اللازمة ومدى توافرها والتاكد من صلاحيتها وانتظام العمل .

محافظ البحيرة غلق الشواطئ غلق الحدائق أعياد المسيحين كورونا

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