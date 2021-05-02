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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

القلاع والجغرافي أبرزهما.. تعرف على أشكال تقرحات اللسان

أشكال تقرحات اللسان
أشكال تقرحات اللسان

تقرحات اللسان عادة لا يكون التهاب اللسان مدعاة للقلق، ولكن قد يكون من الصعب تجاهل الشعور إلى جانب الألم، يمكن أن يحتوي اللسان على بقع بيضاء أو حمراء، أو مناطق بارزة، ألم، وتورم، الشعور بالحرقة.


هناك العديد والكثير منأشكال تقرحات اللسان التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص وفقا لما نشره موقع webmd.

 

-مرض القلاع
يحدث مرض القلاع عن طريق خميرة المبيضات، وهو أكثر شيوعًا عند كبار السن أو الأطفال، لكن ضعف الجهاز المناعي أو المضادات الحيوية أو مرض السكري أو بعض الأدوية - مثل الكورتيكوستيرويدات المستنشقة - يمكن أن يعطي المبيضات فرصة للنمو، مسح البقع سوف يسبب الألم.


-الحزاز المسطح
الطفح الجلدي النادر الذي يظهر على شكل بقع بيضاء أو نتوءات حمراء لامعة على اللسان يمكن أن يكون حزازًا مسطحًا، لا أحد يعرف سبب ذلك بشكل عام ، لا يحتاج الحزاز المسطح الخفيف إلى أي علاج،إذا تسبب في ألم أو تقرحات ، فيمكن علاجه بالأدوية الفموية والموضعية، يمكن أن يكون الحزاز المسطح الفموي مزمنًا وقد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم، كما  يمكن أن يؤثر الحزاز المسطح أيضًا على الجلد وفروة الرأس والأظافر والأعضاء التناسلية.


-اللسان الأسود المشعر
تحدث هذه الحالة غير المؤلمة عندما تنمو النتوءات الصغيرة على لسانك لفترة طويلة وتحبس البكتيريا التي تعيش في فمك - مما يجعل اللسان يبدو أسودًا وشعرًا، يمكن أن تشمل الأسباب استخدام المضادات الحيوية ، وسوء نظافة الفم ، والتدخين ، وشرب الكثير من الشاي أو القهوة ، وعدم إنتاج ما يكفي من اللعاب، عادة ما يكون تفريش اللسان واستخدام مكشطة اللسان هو كل ما تحتاجه لعلاجه ، على الرغم من أن الأدوية ضرورية في بعض الأحيان.


-اللسان الجغرافي
عندما تفقد أجزاء من لسانك بعض النتوءات الصغيرة ، ينتهي بك الأمر ببقع مرتفعة ومنخفضة ، مما يعطي لسانك مظهرًا يشبه الخريطة، يمكن للبقع تغيير الموقع والنمط والحجم في غضون دقائق إلى ساعات، اللسان الجغرافي غير ضار ويمكن أن يأتي ويذهب، عادة لا يحتاج إلى أي علاج، إذا كان هناك ألم ، يمكن أن تساعد مسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية والأدوية المضادة للالتهابات.

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