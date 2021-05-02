منصات جديدة للتعليم الإلكتروني بالفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس.. كل ما تريد معرفته عن تسجيل المقررات

منصات جديدة للتعليم الإلكتروني بالفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس

تسجيل المقررات لطلاب جامعة عين شمس

قالت الدكتورة رقية شلبي، عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه تم توقف العمل على منصة التعليم الإلكتروني القديمة، موضحة أنه يتم التعامل مع منصة جديدة للتعليم الإلكتروني بداية من الفصل الدراسي الثاني 2020_2021، ويمكن للطلاب معرفة جميع التفاصيل من الموقع الرسمي للكلية.

وأكدت الدكتورة رقية شلبي، عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، خلال تصريحاتها لـ “صدى البلد”، أن الكلية استعدت لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بحزمة كبيرة من الإجراءات الاحترازية المشددة.



وأضافت أنه تم الانتهاء من إعداد جداول المحاضرات، مشيرة إلى آليات رفع المواد الدراسية على منصات التواصل الإلكتروني، وذلك في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين، والذي يجمع بين التعليم المباشر، والتعليم عن بعد منوها سوف يتم الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول قريبا.

وشددت عميدة كلية البنات على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بالفصل الدراسي الثاني، للحفاظ على سلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، وتطهير وتعقيم جميع القاعات الدراسية والطرقات والمكاتب الإدارية وتوفير أدوات التعقيم.

وقال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه تم إنشاء منصة إلكترونية جديدة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠- ٢٠٢١، ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة لتسهيل سير العملية التعليمية بالجامعة.

وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تم حذف الرابط القديم لجميع الطلاب البرامج باللغة العربية، منوها عن روابط التسجيل في المنصة الإلكترونية الجديدة ويمكن الدخول إليها من خلال هذا اللينك اضغط هنا.

وأوضح الدكتور أحمد جلال أن الكلية استعدت للفصل الدراسي الثاني 2020 - 2021، بحزمة من الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن جداول محاضرات الترم الثاني ورفع المحاضرات إلكترونيا.

وأشار عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إلى سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب سيحضرون ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة.

وفي هذا الإطار، أضاف الدكتور أحمد جلال أنه يمكن لطلاب عين شمس الدخول على موقع الخاص بالتعليم الإلكتروني eg.edu.asu.ums://https لتسجيل المقررات طبقاً لما هو مدون باستمارة التسجيل المعتمدة من المرشد الأكاديمي وما تم من تعديل فى الحذف والإضافة إن وجد وذلك حتى الأحد 25/4/2021.



وأكد الدكتور عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه سوف يصل رسالة على الحساب الخاص بالطالب تفيد بما تم قبوله من المقررات المسجلة طبقاً لقواعد ولوائح الكلية، وذلك لمن قام بسداد المصروفات.

وأشار الدكتور أحمد جلال إلى أنه يقوم الطالب بالدخول على الموقع من خلال الحساب الخاص بالطالب الذى قام باستخدامه فى دفع المصروفات ويجب التأكد من تفعيله، وفى حالة وجود مشكلة فى الدخول للموقع يتم تعبئة الفور المرفق العادة ضبط كلمة المرور أو التوجه إلى شئون الطالب.

