لكل أصدقائي كل سنة وانتو طيبين.. مريهان حسين تهنئ بعيد القيامة

‬‏هنأت الفنانة مريهان حسين عبر حسابها بـ “إنستجرام”، الأشقاء المسيحيين بعيد القيامة المجيد الذين يحتفلون به اليوم.



وكتب مريهان حسين قائلة: "لكل أصدقائي وحبايبي المسيحيين كل سنة وانتو طيبين عيد قيامة مجيد".



يذكر أن البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، علق على الاحتفال بعيد القيامة.

وقال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، خلال كلمته بقداس عيد القيامة: "نحن نحتفل بعيد القيامة المجيد الذي هو عيد الأعياد وفرح الأفراح وهو أساس إيماننا وأساس حياتنا وبدون القيامة لم تكن توجد الكنيسة المسيحية، ولا توجد المسيحية أصلا".



وأضاف: "القيامة عمل وحدث ليس حدثا ماضيا لكنه حالة مستمرة وتاريخ حاضر على الدوام، وهذا الحضور لعيد القيامة هو الذي يعطي لحياتنا المسيحية ولكل العالم المسيحي طعم الإيمان المسيحي والحياة المسيحية".



وتابع: "اختلاف مواعيد تقويم عيد القيامة بين الشرق والغرب يرجع إلى اختلاف التقويم المستخدم"، موضحا: "الاختلاف في التقويم وليس اختلافا في العقيدة".

