نائب يقترح تطوير «المحليات» لكيانات اقتصادية.. ويؤكد: سينعكس إيجابيا على خطة الدولة للتنمية

اقترح المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، تطوير المحليات إلى كيانات اقتصادية بحيث لا تشكل عبئا على الدولة، موضحا أن هناك نظم إدارة جديدة تتم من خلال الإدارة الذكية، إلى جانب تطوير المحليات فى مصر سيكون له أثر كبير فى دعم خطة الدولة للتنمية الشاملة.

وأضاف «العسال» فى بيان صحفى لها ، أن التنمية الاقتصادية المستدامة أصبحت تمثل هدفًا رئيسيًا تسعى إلى تحقيقه كافة الأنظمة الاقتصادية والحكومات في كافة الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، حيث إن المجتمع المحلي له دور في تحقيق وتنفيذ رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تحقيق التنمية المحلية في كافة المجتمعات المحلية في مصر، مشيرًا إلى أنه يعد بمثابة الأساس الرئيسي لتنفيذ وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في كافة المحافظات والإدارات المحلية في مصر، وهو ما قد يكون سببا في التعجيل بتنفيذ وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة علي مستوى الدولة بشكل عام، فعلي دعائم وأركان التنمية المحلية تنهض وتنمو وتتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة علي مستوى الدولة بشكل عام.

وشدد «العسال»، على ضرورة الاهتمام بالمجتمع المحلي المصري في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ضرورة التركيز علي تحقيق التنمية البشرية علي الصعيد المحلي، بما ينعكس علي أداء وعمل الكوادر والقيادات التي تعمل داخل الوحدات المحلية، وأن تكون قادرة على مواكبة تطورات التغير التكنولوجي السريع الحادث في العالم الآن، بما ينعكس على أن تصبح المحليات في مصر قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتصبح شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر.

التكامل الاقتصادى

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه يجب البحث عن أطر التكامل الاقتصادي ليس فقط بين كل محافظه وغيرها من المحافظات، وإنما أيضا داخل الكيانات الاقتصادية التى تمثلها المحافظة نفسها بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية داخل وخارج المحافظة نفسها، على أن يتم ذلك داخل الإطار الاقتصادى العام الذى تحدد السياسة الاقتصادية العليا للدولة.

وأردف، «يجب توجه كل محافظة نحو إيجاد سبل جديدة لتعزيز مواردها الذاتية لاستخدامها فى التمويل، سواء عن طريق استغلال ميزة ذاتية تتميز بها المحافظة، وكذلك خلق فرص الاتصال والتواصل بين المحافظات المتجاورة، والتنسيق بين كافة الأقاليم الاقتصادية على الصعيد المحلى بما يخدم رؤية مصر نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك ضرورة الاهتمام بانتقاء القيادات المحلية على كافة المستويات ودعمهم ماديًا ومعنويًا، وكذلك عقب إجراء انتخابات المحليات القادمة، فإن ذلك يتطلب ضرورة تفعيل السلطة الرقابية للمجالس الشعبية المحلية، وكذلك التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية الشعبية فى الاختصاصات والسلطات».