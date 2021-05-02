عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يقترح تطوير «المحليات» لكيانات اقتصادية.. ويؤكد: سينعكس إيجابيا على خطة الدولة للتنمية

المهندس هاني العسال،
المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ

اقترح المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، تطوير المحليات إلى كيانات اقتصادية بحيث لا تشكل عبئا على الدولة، موضحا أن هناك نظم إدارة جديدة تتم من خلال الإدارة الذكية، إلى جانب تطوير المحليات فى مصر سيكون له أثر كبير فى دعم خطة الدولة للتنمية الشاملة.

 

وأضاف «العسال» فى بيان صحفى لها ، أن التنمية الاقتصادية المستدامة أصبحت تمثل هدفًا رئيسيًا تسعى إلى تحقيقه كافة الأنظمة الاقتصادية والحكومات في كافة الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، حيث إن المجتمع المحلي له دور في تحقيق وتنفيذ رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تحقيق التنمية المحلية في كافة المجتمعات المحلية في مصر، مشيرًا إلى أنه يعد بمثابة الأساس الرئيسي لتنفيذ وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في كافة المحافظات والإدارات المحلية في مصر، وهو ما قد يكون سببا في التعجيل بتنفيذ وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة علي مستوى الدولة بشكل عام، فعلي دعائم وأركان التنمية المحلية تنهض وتنمو وتتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة علي مستوى الدولة بشكل عام.

 

وشدد «العسال»، على ضرورة الاهتمام بالمجتمع المحلي المصري في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ضرورة التركيز علي تحقيق التنمية البشرية علي الصعيد المحلي، بما ينعكس علي أداء وعمل الكوادر والقيادات التي تعمل داخل الوحدات المحلية، وأن تكون قادرة على مواكبة تطورات التغير التكنولوجي السريع الحادث في العالم الآن، بما ينعكس على أن تصبح المحليات في مصر قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتصبح شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر.

 

التكامل الاقتصادى

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه يجب البحث عن أطر التكامل الاقتصادي ليس فقط بين كل محافظه وغيرها من المحافظات، وإنما أيضا داخل الكيانات الاقتصادية التى تمثلها المحافظة نفسها بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية داخل وخارج المحافظة نفسها، على أن يتم ذلك داخل الإطار الاقتصادى العام الذى تحدد السياسة الاقتصادية العليا للدولة.

 

وأردف، «يجب توجه كل محافظة نحو إيجاد سبل جديدة لتعزيز مواردها الذاتية لاستخدامها فى التمويل، سواء عن طريق استغلال ميزة ذاتية تتميز بها المحافظة، وكذلك خلق فرص الاتصال والتواصل بين المحافظات المتجاورة، والتنسيق بين كافة الأقاليم الاقتصادية على الصعيد المحلى بما يخدم رؤية مصر نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك ضرورة الاهتمام بانتقاء القيادات المحلية على كافة المستويات ودعمهم ماديًا ومعنويًا، وكذلك عقب إجراء انتخابات المحليات القادمة، فإن ذلك يتطلب ضرورة تفعيل السلطة الرقابية للمجالس الشعبية المحلية، وكذلك التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية الشعبية فى الاختصاصات والسلطات».

المحليات الادارة الذكية التنمية الشاملة التنمية الاقتصادية التكامل الاقتصادي

ترشيحاتنا

الموسم المؤجل.. اتحاد اليد بمنح الزمالك لقب الدوري والأهلى مسابقة الكأس

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد القيامة المجيد : أدام الله وحدتنا وترابطنا إلى يوم الدين

بحضور القباج.. التضامن الاجتماعي تناقش موازنة الحماية الاجتماعية.. الثلاثاء

كيف كان النبي يقضي العشر الأواخر من شهر رمضان ؟

بيان عاجل بالنواب حول إجراءات "الخارجية" للدفاع عن دير السلطان الأثري بالقدس

كيا تحدد موعد انطلاق سبورتاج 2022 الجديدة.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 حالات للجمع بين أكثر من معاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

أثار رعب الأهلاوية.. تفاصيل وعكة كهربا الصحية وماذا حدث معه داخل المستشفي

بسبب "شيشة".. محمد شريف يثير الجدل قبل مباراة الأهلي وغزل المحلة| فيديو

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

مشاكل في الكلى|سكرتير نقابة الممثلين يكشف تطورات صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

تعب مفاجئ .. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن ستاد الأهلي

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ