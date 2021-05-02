عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تحدد موعد انطلاق سبورتاج 2022 الجديدة.. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت شركة كيا لصناعة السيارات الكورية الجنوبية ، عن احتمالية إطلاقها للسيارة الجديدة سبورتاج موديل 2022 ، وفقا لما ورد فى بعض التقارير الصادرة عن الشركة.

 

 

وتعتبر السيارة كيا سبورتاج ، إحدى أكثر السيارات شهرة لدى الصانع الكوري فى الفترة الأخيرة ، بسبب التكنولوجيا الحديثة المتوفرة بها ، وأدائها العالي على الطريق .

 

وأكدت التقارير المنسوبة  لمصادر كورية ان شركة كيا لصناعة السيارات ، ستقدم اول الصور الرسمية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2022 ، في بداية شهر يونيو المقبل.

 

وتم التقاط عدد من الصور التجسسية للسيارة سبورتاج الجديدة بعدسات المصورين، مما ادى الى قيام احد الفنانات برسم صورة تخيلية لما ستبدو عليه سبورتاج الجديدة .

 

وأبرزت الصور التخيلية المواصفات الخاصة بالسيارة الجديدة ، حيث تتمتع بواجهة مميزة، من خلال شبكة تتخلي عن تصميم "أنف النمر" الذي تشتهر به سيارات كيا، لكنها لا تبتعد عنه كثيرًا .

بالإضافة الى شعار كيا الجديد، ومصابيح أمامية ذات تصميم حاد، وغطاء محرك تتوزع على سطحه خطوط منحوتة، وهو ما يمنح السيارة مظهرًا قويًا، في حين تحتوي الواجهة السفلية على زوج من الشرائح الأفقية التي تسير بعرض السيارة بالكامل، وتوجد مصابيح الضباب في كل زاوية.

 

كانت شركة كيا قد بدأت بالفعل في تلقى طلبات حجز سبورتاج موديل 2022 الجديدة في السوق الكورية من إنتاج الجيل القادم من السيارة المدمجة، استناداً لما جاء في التقرير بمصادر من كوريا الجنوبية .

 

ومازال الغموض حول التفاصيل الخاصة بالسيارة كيا سبورتاج مستمرا، إلى أن تكشف شركة كيا عن اي تفاصيل جديدة بداية في يونيو المقبل.

 

جدير بالذكر ان السيارة كيا سبورتاج الـ suv الشهيرة ، قد تم إنتاجها للمرة الأولى عام 1993‪

كيا سبورتاج موديل 2022 كيا سبورتاج اخبار السيارات أسعار السيارات

موضوعات متعلقة

بالأسعار .. مقارنة بين اوبل جراند لاند وستروين سي 5 اير كروس موديل 2021| صور

مزاد حكومي جديد في مصر 19 أبريل.. تعرف عليه

منع السفير من الدخول.. انقلاب داخل سفارة ميانمار في بريطانيا

بعد ارتفاع أسعارها ... قائمة بأسعار 5 سيارت لـ موديلات 2021

مقارنة بين سوزوكي سويفت و تويوتا ياريس 2021 .. صور

بالأسعار ..أفضل 5 سيارات موفرة للوقود في السوق المصري موديل 2021

تعرف على أهم سيارات مزاد الغربية والدقهلية الجديد

دعاء استقبال شهر رمضان .. أفضل الأدعية المستجابة

ترشيحاتنا

الموسم المؤجل.. اتحاد اليد بمنح الزمالك لقب الدوري والأهلى مسابقة الكأس

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد القيامة المجيد : أدام الله وحدتنا وترابطنا إلى يوم الدين

بحضور القباج.. التضامن الاجتماعي تناقش موازنة الحماية الاجتماعية.. الثلاثاء

كيف كان النبي يقضي العشر الأواخر من شهر رمضان ؟

بيان عاجل بالنواب حول إجراءات "الخارجية" للدفاع عن دير السلطان الأثري بالقدس

كيا تحدد موعد انطلاق سبورتاج 2022 الجديدة.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 حالات للجمع بين أكثر من معاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

أثار رعب الأهلاوية.. تفاصيل وعكة كهربا الصحية وماذا حدث معه داخل المستشفي

بسبب "شيشة".. محمد شريف يثير الجدل قبل مباراة الأهلي وغزل المحلة| فيديو

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

مشاكل في الكلى|سكرتير نقابة الممثلين يكشف تطورات صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

تعب مفاجئ .. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن ستاد الأهلي

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ