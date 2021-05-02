كيا تحدد موعد انطلاق سبورتاج 2022 الجديدة.. تفاصيل

أعلنت شركة كيا لصناعة السيارات الكورية الجنوبية ، عن احتمالية إطلاقها للسيارة الجديدة سبورتاج موديل 2022 ، وفقا لما ورد فى بعض التقارير الصادرة عن الشركة.

وتعتبر السيارة كيا سبورتاج ، إحدى أكثر السيارات شهرة لدى الصانع الكوري فى الفترة الأخيرة ، بسبب التكنولوجيا الحديثة المتوفرة بها ، وأدائها العالي على الطريق .

وأكدت التقارير المنسوبة لمصادر كورية ان شركة كيا لصناعة السيارات ، ستقدم اول الصور الرسمية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2022 ، في بداية شهر يونيو المقبل.

وتم التقاط عدد من الصور التجسسية للسيارة سبورتاج الجديدة بعدسات المصورين، مما ادى الى قيام احد الفنانات برسم صورة تخيلية لما ستبدو عليه سبورتاج الجديدة .

وأبرزت الصور التخيلية المواصفات الخاصة بالسيارة الجديدة ، حيث تتمتع بواجهة مميزة، من خلال شبكة تتخلي عن تصميم "أنف النمر" الذي تشتهر به سيارات كيا، لكنها لا تبتعد عنه كثيرًا .

بالإضافة الى شعار كيا الجديد، ومصابيح أمامية ذات تصميم حاد، وغطاء محرك تتوزع على سطحه خطوط منحوتة، وهو ما يمنح السيارة مظهرًا قويًا، في حين تحتوي الواجهة السفلية على زوج من الشرائح الأفقية التي تسير بعرض السيارة بالكامل، وتوجد مصابيح الضباب في كل زاوية.

كانت شركة كيا قد بدأت بالفعل في تلقى طلبات حجز سبورتاج موديل 2022 الجديدة في السوق الكورية من إنتاج الجيل القادم من السيارة المدمجة، استناداً لما جاء في التقرير بمصادر من كوريا الجنوبية .

ومازال الغموض حول التفاصيل الخاصة بالسيارة كيا سبورتاج مستمرا، إلى أن تكشف شركة كيا عن اي تفاصيل جديدة بداية في يونيو المقبل.

جدير بالذكر ان السيارة كيا سبورتاج الـ suv الشهيرة ، قد تم إنتاجها للمرة الأولى عام 1993‪