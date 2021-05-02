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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بيان عاجل بالنواب حول إجراءات "الخارجية" للدفاع عن دير السلطان الأثري بالقدس

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنه سيتقدم ببيان عاجل بمجلس النواب موجهاً إلى وزير الخارجية، في شأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية للدفاع عن حقوق مصر وحق الرهبان المصريين في دير السلطان بالقدس الشريف.

 

وكتب “درويش”، عبر صفحته على “فيس بوك”، "سأتقدم ببيان عاجل بعد استمرار الاستفزازات الصادرة من الرهبان الإثيوبيين تجاه الرهبان المصريين بالقدس، ورفع العلم الإثيوبي على دير السلطان المملوك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية المقام على الأراضي المقدسة بالقدس". 

 

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، تواطؤ وانحياز شرطة الاحتلال وفق المشاهد المروعة التي توثق تلك الاستفزازات والتواطؤ والتعدي على الرهبان المصريين والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

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