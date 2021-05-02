نفوق رؤوس ماشية بسبب اندلاع حريق في حوش بـ قنا

أسفر حريق اندلع في حوش مواشى بقرية الشيخية التابعة لمركز قفط جنوب قنا، عن نفوق عدد من المواشى.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد اندلاع حريق في حوش مواشى بقرية الشيخية، نتج عنه نفوق عدد من المواشى.

من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هانى الاتربى، مدير الإدارة، بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية، ٱن الحوش مساحته ٦٠ متر، و نتج عن الحريق نفوق عدد من المواشى، ولا توجد أى إصابات بين الأهالي.

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.