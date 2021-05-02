انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد القيامة المجيد : أدام الله وحدتنا وترابطنا إلى يوم الدين

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبراً عاجلاً ينص على أن السيدة انتصار السيسى نشرت عبر فيس بوك: أهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد.. أدام الله وحدتنا وترابطنا إلى يوم الدين.

وكان نشر الرئيس السيسى عبر فيس بوك: أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد التي تعكس وحدة هذا الوطن وتماسك شعبه.

وأضاف أن: مصر أثبتت عبر كل العصور أن مسلميها وأقباطها هم نسيج واحد لن يتبدد أبدا، ولو كره الحاقدون، تحيا مصر، ويحيا شعبها وجيشها ليوم الدين، وكل عام وأنتم بخير.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد العمال: "إننا نحتفل اليوم معا بعيد العمال، وأغتنم هذه المناسبة لأن أتوجه لكل عامل وعاملة فى أرجاء الوطن العزيز تحية تقدير واعتزاز على جهودكم المتميزة وعلى طريق العمل والعطاء والإنجاز، وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج كركيزة أساسية فى بناء حاضر ومستقبل لوطننا العزيز مصر".

وأكد "السيسى"، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، أن العامل المصرى هو ثروة الوطن الحقيقية، محرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.

وأضاف الرئيس السيسي: |كما أوصت تعاليم الدين السماوية بأن العمل عبادة، فاعلموا أن وطنكم دائما ما ينظر بعين الاعتبار والفخر إلى جهودكم المثمرة وعملكم الدؤوب وإنتاجكم الوفير، ولنا كل الحق أن نحتفل اليوم، فعلى مدار السنوات الماضية ومنذ بدايتها معا مسيرة التنمية ضرب المصريين المثل فى إعلاء قيمة العمل".



وشدد الرئيس السيسي، خلال كلمته في عيد العمال، على أن من يريد أن يجد له المكان المناسب في العصر الحديث ينبغي أن يتحلى بأعلى درجات الإتقان والتفاني في عمله، وأن يجتهد لاستيعاب ثورة المعلومات والطفرة الهائلة التي يشهدها العالم الحالي.