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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مياه أسيوط: 45 ألف عينة للتأكد من جودة المياه

صدى البلد

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، عن إجراء قطاع المعامل بالشركة تحليل لـ45 ألف عينة مياه خلال الشهر الماضي، موضحا أن هذه العينات شملت 38500 عينة كيميائية و 6500 عينة بكترولوجية، وذلك ضمن منظومة جودة المياه بالشركة.

 

وأكد أنه يتم مراقبة الجودة من خلال نتائج تحاليل معامل المحطات والمعامل المركزية والرقمية والمعامل المتنقلة والاستجابة الفورية شكاوى العملاء فيما يتعلق بجودة المياه، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأوضح المهندس محمد صلاح، أن منظومة جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة بقرار رقم ٤٥٨ من وزارة الصحة لعام ٢٠٠٧ تأتى على رأس الأهداف الاستراتيجية للشركة.

 

وأضاف الكيميائي اسلام حسنين رئيس قطاع المعامل بالشركة أنه جارى فى الفترة الحالية تغير الوسط الترشيحى للمحطات ، وتغير نقط حقن الكلور والشبه ، وتأهيل المروقات وأحواض الشبه والفلاتر ، فضلاً عن تنفيذ  خرائطGis  lab للمحابس و أبواش الحريق لزوم غسيل الشبكات ، وإجراءات ضبط الجودة بالمعامل وتدريب العاملين للفحوصات والتحاليل الكيميائية لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

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