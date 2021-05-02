فيديوجراف.. إعياء مفاجئ.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

تعرض محمود كهربا لاعب النادي الأهلي إلى وعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ووضعه على جهاز تنفس صناعي وتعليق بعض المحاليل.

تفاصيل إصابة محمود كهربا

مصدر مقرب من محمود كهربا كشف تطورات حالته الصحية، مؤكدًا أنه عانى من ارتفاع في ضغط الدم، وجرى نقله إلى مستشفى قريب من منزله، ووضعه على جهاز تنفس صناعي.

وأوضح المصدر أن محمود كهربا لم يمكث داخل المستشفى أكثر من 3 ساعات قبل أن يغادر، فيما تواصلت إدارة النادي الأهلي مع اللاعب للاطمئنان عليه.

ومن المقرر خضوع محمود كهربا لفحوصات طبية جديدة في النادي الأهلي لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الأهلي وغزل المحلة التي تقام مساء الاثنين.

لكن اللاعب مازال يعاني من الإرهاق والتعب الشديد، رغم خروجه من المستشفى بصورة طبيعية، ما قد يخرجه من قائمة المباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني مؤقتا برصيد ٣٧ نقطة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر لجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 3 مباريات أكثر من المارد الأحمر، وسيجمعهما لقاء في التاسعة والنصف من مساء 10 مايو الموافق 28 رمضان الجاري.