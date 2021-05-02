سعر ومواصفات.. تويوتا كامري الجديدة في السوق المصرية

منذ تسعينيات القرن الماضي، تقوم شركة تويوتا بإنتاج طراز كامري متوسطة الحجم، حيث شهدت نسب مبيعات كبيرة داخل السوق المصرية، لذلك طرحت الشركة طرازها الأخير 2020 داخل الأسواق.

وتستمد السيارة تويوتا كامري موديل 2020 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر قادر على توليد قوة 178 حصانا وأقصى عزم دوران 231 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

وجهزت السيارة بمجموعة واسعة من أنظمة السلامة وأنظمة تساعد السائق أثناء القيادة، على رأسها مجموعة دعم الفرامل التي تتضمن، فرامل مانعة للانغلاق ABS ، ونظام توزيع الفرامل الالكترونية EBD، ونظام مساعدة الفرامل BA إلى جانب نظام تحكم للمساعدة عند صعود المرتفعات HAC ، و فرامل ركن إلكترونية EPB.

تستمر كامري بنفس إطلالتها الخارجية المميزة التي تعكس الأناقة والقوة، فاستقر الشعار في قلب الواجهة يحيط به فراغ ضيق يمتد إلى الجانبين حتى يصل إلى المصابيح الأمامية، والتي تم تصميم عدساتها بمجموعة من الخطوط الصغيرة المتتالية بجوار العدسات، وبنفس الفكرة جاءت الشبكة العملاقة في الأسفل التي احتلت نحو ثلثي الواجهة، وتكونت هي الأخرى من مجموعة من السطور الفضية وبالنظر إلى تصميم الواجهة ككل تبدو فكرتها وكأنها مستوحاة من تأثير إلقاء حجر وسط بحيرة الشعار فتتابع الأمواج الصغيرة من حوله في المصابيح الأمامية والشبكة.

المقصورة الداخلية تويوتا كامري بشكل تحريري للوحة القيادة لتحصل على خطوط حرة، وتضم عجلة قيادة متعددة الوظائف، وعجلة القيادة ثلاثية الأذرع مكسوة بالجلد، وقابلة للضبط والإمالة، وباور ستيرنج، ومقاعد مكسوة بالجلد، ومقعد السائق بدعم أسفل الظهر القطنية، وطي المقاعد الخلفية، وشاشة لمس 8 بوصة تتصل بالكاميرا الخلفية، ولوحة عدادات ذكية مقاس 7 بوصة.

أما عن سعر السيارة تويوتا كامري في السوق المصرية، فتأتي بفئة واحدة يقدر سعرها بنحو 1,995,000 جنيه.