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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة مطروح: رفض استلام شاحنتين قمح مخلوط محلي على مستورد

محصول القمح
محصول القمح

أكد المهندس أحمد يوسف أبو الكمال مدير عام مديرية الزراعة بمطروح رفض استلام شاحنتين محملتين بقمح مخلوط محلى على مستورد ومخالف للمواصفات الفنية بشونة أبو زهرة بمدينة الحمام.

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جاء ذلك خلال تفقد مدير الزراعة الإدارات المعنية لعملية الحصاد والتوريد لصومعة الشمامة بالحمام مع بدء عملية الحصاد وتوريد محصول القمح.

 

وتفقد شونة أبو زهرة بشباب الخريجين لحل أي مشكلات خاصة بالتوريد حيث تم استلام ٣٥٠٠ طن قمح في شونة أبو زهرة والمصرية للصوامع وصومعة الشمامة.

 

يذكر أن محافظة مطروح، تعد من المحافظات المنتجة لمحصول القمح بجودة، خاصة في نطاق مدينة الحمام وقرى البنجر التابعة لها، وكانت الشؤون التابعة للمحافظة تستقبل القمح المورد من المزارعين، خلال السنوات الماضية، بكميات كبيرة، حتى قررت الدولة إقامة صوامع غلال لتخزين القمح بطرق سليمة وآمنة.

 

ومع الانتهاء من إنشاء صومعة مدينة الحمام التابعة لمحافظة، بدء استلام القمح من المزارعين وتخزينه فيها وهي مقامة على مساحة 18 ألف متر مسطح، بقرية الشمامة في مدينة الحمام شرقي مدينة مرسى مطروح بنحو 220 كيلو مترا.


وتتكون من 9 صوامع، بسعة تخزينية 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، بإجمالي 45 ألف طن، وبتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه.

محافظة مطروح مديرية الزراعة توريد القمح صومعة الغلال بالحمام قمح مخلوط مستورد على محلى

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