الزمالك: نرحب بمواجهة الأهلي في افتتاح استاده الجديد

أكد عمرو الدرديرى، المتحدث الإعلامي لنادى الزمالك، أن ناديه يرحب بمواجهة الأهلي في استاده الجديد.

وقال الدرديرى، في مداخلة هاتفية ببرنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضي محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "سيظل الأهلى والزمالك هما قطبا الكرة المصرية وعنوان جميع مناحى التنافس الرياضى في مصر".



وأكمل المتحدث الإعلامى للزمالك: "نرحب بالطبع بمواجهة الأهلى في افتتاح ملعبه الجديد حال تلقينا دعوة لذلك".



ويضيف الدرديرى: "معنديش فكرة عن تلقى الزمالك دعوة لحضور حفل تدشين ستاد الأهلي، لو وجهت الدعوة كان الزمالك تقبل وذهب مسئولوه للحفل".

حلم الملايين

«استاد النادي الأهلي» حلم الملايين من جماهير النادي الأهلي، بدأ اليوم في التحول إلى حقيقة ودخل حيز التنفيذ، بعد قيام الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بوضع حجر الأساس لهذا المشروع العملاق، رفقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وفي حضور قيادات ورموز النادي والرؤساء والأعضاء السابقين لمجالس الإدارات ولاعبي الفريق في مختلف الأجيال.

ويقام «استاد النادي الأهلي» على مساحة 48 ألف متر، ويضم مجموعة من الملحقات؛ بينها صالة مغطاة وفندق وملعبان فرعيان للتدريب، وجراج للسيارات، ومن المتوقع أن يتم إنجازه خلال خمس سنوات، وهو الخطوة الأولى في مشروع المدينة الرياضية العملاقة، التي يعتزم النادي تدشينها.

وفي كلمته خلال احتفالية وضع حجر الأساس، حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا ‏أنه لمس الدعم السريع من الرئيس السيسي لدفع عجلة التنمية ‏الرياضية.‏

وقال الكابتن الخطيب: «عندما كنا لاعبين كان حلمنا أن يكون هناك استاد باسم النادي الأهلي، ‏مر العديد من السنوات على هذا الحلم، واليوم نحن أمام مرحلة مهمة وتاريخية للنادي الأهلي ‏من خلال وضع حجر أساس استاد الأهلي».

واستعرض رئيس النادي خلال كلمته بداية حلم الاستاد وصولًا إلى ‏مرحلة التنفيذ واتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع، من خلال التواجد اليوم في الأرض ‏المخصصة للبناء ووضع حجر الأساس للاستاد، الذي يعد حلم الملايين من عشاق ومحبي ‏النادي.‏

وأكد الكابتن محمود الخطيب أنه ليس قلقًا على تمويل استاد الأهلي، وأن البحث عن مصادر ‏التمويل لا يشغله في ظل وجود الملايين من جماهير النادي، مؤكدًا أن الأهلي اسمه كبير جدا، وسيكون هناك تهافت كبير للتواجد والمساهمة في هذا المشروع الكبير.

بدوره، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن بناء استاد النادي الأهلي يعد جزءًا من رؤية الدولة للبناء والتعمير، تُرجمت على أرض الواقع في هذا المشروع، مشيرا إلى أن النوادي والأنشطة الرياضية تشكل أهمية كبيرة للمجتمع المصري، كما أنها نوع من العمران الذي تهتم به الدولة وتسعى له بقوة.

وقال الجزار، في كلمته أثناء احتفالية وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي، إن الدولة المصرية منذ عام 2014، عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه، تسعى إلى مضاعفة الجزء المعمور من الأراضي المصرية، وكان هناك مخطط للتطوير وأن يعيش الشعب المصري على 12 أو 14% من مساحة الدولة، وبالفعل تعمل الحكومة على ذلك بشكل جدي، وأن تصل المساحة أيضًا إلى 14.5%.

وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تعمل بقوة على زيادة رقعة المجتمعات العمرانية، وتدعو الأهلي لكي يكون جزءًا من هذه الرؤية، وأن يكون له فروع في جميع ربوع مصر، مشيرا إلى أن استاد النادي الأهلي سيكون إضافة كبيرة لمدينة الشيخ زايد، وأبدى أمنيته أن يسرع النادي الأهلي في إتمام عملية البناء.

من ناحيته، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي يوم مؤثر في الرياضة المصرية، حيث سينضم استاد رياضي جديد إلى قافلة المنشآت التي تخدم الرياضة المصرية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بجهود مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والفكر المميز الذي يتمتع به، مؤكدًا دعم وزارة الشباب والرياضة وجميع الاتحادات الرياضية للنادي الأهلي.

وحرص وزير الرياضة على تهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي بالشيخ زايد.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكامل للتنمية الشبابية والرياضية.

وعبر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن سعادته بالتواجد في احتفالية وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، مؤكدًا أن هذه اللحظة تاريخية للجميع في محافظة الجيزة.

وقال محافظ الجيزة إن مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بذل مجهودًا كبيرًا في خروج هذا المشروع إلى النور والحصول على موافقة إنشاء استاد النادي الأهلي.