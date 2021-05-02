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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: جهود مكثفة للأجهزة بكافة الأحياء لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

غلق المقاهى والكافتيريات
غلق المقاهى والكافتيريات المخالفة لإجراءات السلامة العامة بب

أكد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد على رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم بمحافظة بورسعيد، مشيرا إلى تواصل جهود الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار كورونا المستجد، مشددا على الالتزام بتنفيذ قرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أى أشكال للتجمعات وإقامة احتفالات أو فعاليات جماهيرية بين المواطنين، والتعامل بحسم مع المخالفين حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

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وفى نفس السياق، واصلت  الأجهزة التنفيذية لليوم الثانى على التوالى الحملات الليلية لمتابعة قرارات غلق المقاهى والكافتيريات طبقا للمواعيد المقررة، حيث قام حى العرب بقيادة المحاسب عادل عبد الفتاح بحملة مسائية بالتنسيق مع قسم شرطة العرب لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على المقاهى والمطاعم والمحلات التجارية وكذا القيام بحملة على المواصلات العامة للتأكد من ارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما تم المرور على شوارع حى العرب لإزالة الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين، وذلك بناء على توجيهات المحافظ بالتنسيق بين رؤساء الأحياء ومأمورى أقسام الشرطة للقيام بحملات مفاجئة للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

وفى حى الزهور، قامت الأجهزة التنفيذية بقيادة الأستاذ فوزى الوالى بحملة مكبرة، تم خلالها المرور على مناطق الحى المختلفة ، وقامت الحملة بالمرور على مناطق ال٥٠٠٠ وحدة وتعاونيات الجيزة والحرفيين وتعاونيات حسن عمار وشارع النصر و٢٣ ديسمبر وكافتيريات الشاطئ وغيرها، وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة الإشغالات وتحرير محاضر عدم ارتداء كمامة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

وفى حى المناخ، قاد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ ببورسعيد  حملة موسعة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بوسائل النقل والميكروباصات، واستمرت الحملة مرورا بشارع سعد زغلول وشارع عدلى وشارع الأمين وشارع النصر وشارع ٢٣ ديسمبر ، وتم خلال الحملة تحصيل ١٧ غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامات وعدم الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية و تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ٦٧ مخالفا ، مشيرا إلى أن إجمالي الغرامات التي تم سدادها 437 غرامة تم سدادها للتصالح في عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

 

وفى حي الشرق،  قام العميد نعمان على رئيس الحى بشن حملة على كافتيريا الشاطئ والمولات وشارع عاطف السادات، تجوب كافتيريا الشاطئ والمولات وكافتريات شارع عاطف السادات وتم التنبيه عليهم  بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة بورسعيد لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، ومنع الازدحام والتكدس بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد.

 

وفى حى الضواحى، واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها التفتيشية المكبرة على المقاهي العامة والكافيتريات والمحال التجارية لمراجعة التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة الى جانب رفع وازالة الإشغالات والتعديات ومراجعة الالتزام بقرارات الغلق في المواعيد المحددة و أسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات و مخالفات إشغال الطريق  كما تم تحرير عدد من المحاضر البيئية ومحاضر عدم ارتداء الكمامات الواقية وتوقيع غرامات فورية على أصحاب المخالفات، وتم رفع وازالة عدد من إشغالات المقاهي والمحال العامة من نهر الطريق.

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بمدينة بورفؤاد ، قام اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد بشن حملة مكبرة على المقاهى والكافتيريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، وقامت الحملة بتحرير عدد من المحاضر للمخالفين.

 

يذكر أن اللواء عادل الغضبان قد شدد على التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية للقيام بحملات مكثفة ومفاجئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوقيع العقوبات على المخالفين، مؤكدا على متابعته المستمرة لمستجدات الأوضاع داخل الأحياء والتنسيق بين غرفة عمليات المحافظة و الأحياء لرفع حالة الاستعداد القصوى خلال أعياد شم النسيم.

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