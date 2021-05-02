الزمالك يرفض تعيين حكام مصريين لمباراة القمة أمام الأهلي

أكد عمرو الدرديري المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، أن ناديه يرفض خوض مباراة القمة القادمة مع الأهلى المقرر لها الأحد المقبل بحكام مصريين.

وقال الدرديرى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الزمالك يرفض خوض القمة المقبلة بحكام مصريين، ليس معنى أن المباراة الأولى لعبت بطاقم تحكيم مصري أن نوافق على خوض المباراة الثانية بحكام مصريين أيضاً".

وأكمل المتحدث الاعلامى للزمالك: "لم نكن موافقين على التحكيم المصري في القمة الأولى وظهرت بعض الأخطاء في المباراة مثل إضاعة الوقت من الفريق المنافس لذا نرفض وجود طاقم تحكيم مصري للقمة القادمة".

ويضيف الدرديرى: "سنخاطب اتحاد الكرة بهذا الشأن لحسم الأمر سريعاً".

قرارات لجنة الاستئناف

أيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرار خصم ثلاث نقاط من الإسماعيلي في حالة عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادي النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الاسماعيلي في هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.

وقررت اللجنة إصدار قرارها في التظلم المقدم من الكابتن ربيع ياسين ضد قرار وقفه 6 شهور خلال اجتماعها المقبل.

فيما استعرضت اللجنة التظلم المقدم من نادي الزمالك في شأن اللاعبين: احمد عيد وسيف فاروق وعمر ياسر ويحي مفتاح وسيف الدين سيد، وكذلك التظلم المقدم من النادي الأهلي وكافة الأوراق والمرفقات المتعلقة بالموضوع وقررت اللجنة قبول التظلمين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد القرار المستأنف.

عقد الاجتماع بحضور المستشار عادل الشوربجى رئيس اللجنة والمستشار إبراهيم عبد الخالق والمستشار محمد أباظة.

الاجتماع مع أندية الممتاز

ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أندية القسم الأول للاجتماع بمقر الاتحاد في الواحدة ظهر بعد غد الثلاثاء لمناقشة بعض الأمور الخاصة بمسابقة الدوري العام.

طلب الأهلي

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراتيه أمام وادي دجلة وسيراميكا ضمن الجولتين 22، 23 لمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لهما 18 و25 مايو الحالي على الترتيب ، على أن يلعبهما خلال فترة توقف المسابقة لتجمع المنتخب الأولمبي استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.

وأحال الاتحاد المصري لكرة القدم طلب الأهلي إلى إدارة المسابقات بالاتحاد لدراسة المواعيد المناسبة الجديدة للمباراتين واستيفاء الموافقات اللازمة، وفق القواعد التي أعلنها اتحاد كرة القدم.