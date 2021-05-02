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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشيد بدور جمعية حياة للخدمات الاجتماعية

اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد

التقي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمسئولي جمعية حياة للخدمات الاجتماعية برئاسة شيماء حسني، والتي تعد احدي جمعيات المجتمع المدني، وذلك بحضور الدكتور أحمد حسن وكيل وزارة الصحة والدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن.

 

وناقش المحافظ خلال اللقاء خطة الجمعية في تقديم مشاركة مجتمعية من خلال توفير اجهزة لدعم مستشفي الصدر والحميات في مواجهة فيرس كورونا.

 

من جانبه أشاد المحافظ بدور عدد من جمعيات المجتمع المدني ببورسعيد والتي تقدم خدمات متنوعة لدعم وتنمية المجتمع المحلي وكذلك العديد من رجال الأعمال لدعم المستشفيات منذ بداية أزمة كورونا الي جانب المساعدات العينية التي تكمل جهود المحافظة في رعاية الأسر الأكثر احتياجا.

 

ووجه المحافظ الشكر لجمعية حياة، موكدا تقديم جميع التسهيلات من  المحافظة لجمعيات المجتمع المدني النشطة لمساعدتك علي تقديم خدماتها علي الوجة الاكمل.

 

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في سياق أخر قام عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد بجولة تفقدية علي شاطئ المحافظة رافقه خلالها محمد فواز سكرتير حي الشرق لمتابعة تطبيق قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بإغلاق شواطئ المحافظة والحدائق والمتنزهات والتأكد من عدم تواجد المواطنين وكذلك التنبية علي أصحاب الكافتيريات بعدم استخدام الشاطي ووضع كراسي للجلوس يه.

 

وناشد  السكرتير العام المساعد للمحافظة المواطنين بالبعد عن اماكن التجمعات حرصاً على صحة الجميع وسلامتهم في ظل الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا

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محافظ بورسعيد مواجهه فيرس كورونا وزارة التضامن أزمة كورونا المجتمع المدني الأسر الأكثر احتياجا اللواء عادل الغضبان المجتمع المحلى

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