تظلمات الجبلاية تفجر مفاجأة: إمام عاشور لم يتظلم ضد عقوبة قمة الناشئين

أكد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات بإتحاد الكرة أن إمام عاشور لاعب الزمالك لم يتظلم ضد العقوبة الصادرة ضده عقب تداعيات قمة الناشئين أمام الأهلي.

وقال الشوربجى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:" لجنة التظلمات قررت اليوم إصدار القرار النهائي في أزمة ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب يوم 16 مايو الجارى عقب إجازة عيد الفطر بعد بحث كل حيثيات الأزمة حيث تلقينا مستندات جديدة".

وأضاف الشوربجى :" قررنا قبول تظلم الزمالك ضد عقوبة قمة الناشئين شكلا ورفضه موضوعاً ليتم تأييد العقوبة ضد النادى ولاعبيه".



وأكمل :" المفاجأة أن الزمالك قدم تظلم ضد عقوبة قمة الناشئين ولكن إمام عاشور لاعب الزمالك لم يتظلم ضد عقوبته".

قرارت لجنة الاستئناف

وأيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرار خصم ثلاث نقاط من الاسماعيلي في حالة عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادي النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الاسماعيلي في هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.

وقررت اللجنة اصدار قرارها في التظلم المقدم من ربيع ياسين ضد قرار وقفه 6 شهور خلال اجتماعها المقبل.

واستعرضت اللجنة التظلم المقدم من نادي الزمالك في شأن اللاعبين: احمد عيد وسيف فاروق وعمر ياسر ويحي مفتاح وسيف الدين سيد، والتظلم المقدم من النادي الأهلي وكافة الأوراق والمرفقات المتعلقة بالموضوع وقررت اللجنة قبول التظلمين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد القرار المستأنف.