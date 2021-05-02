نسرين طافش على إنستجرام: مفيش حاجة تستحق نحبها غير نفسنا

من كواليس مسلسل "المداح"..

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة من كواليس مسلسل “المداح”، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت نسرين طافش على الصورة "لو في حاجة تستحق أن احنا نحبها فهي نفسنا.. رحاب بنت الحج غالب قلبتها وحشة.. المداح".

وتشارك الفنانة نسرين طافش في بطولة المسلسل الرمضاني “المداح".

ومسلسل "المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي يفضل الجمهور مشاهدتها في السباق الرمضاني.