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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

25 رمضان.. طارق الشيخ وأحمد موزه يطرحان أغنية "بسعر السوق"

صدى البلد

إنتهى طارق الشيخ من تصوير أغنية جديدة تحمل إسم "بسعر السوق" على طريقة الدويتو تجمعه بالمطرب أحمد موزه.

 

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وألحان طارق الشيخ ومن انتاج ياسر الشيخ، ومن المقرر طرحها خلال آخر الأسبوع الحالي يوم 25 رمضان الحالي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعدد من القنوات الفضائية وتحمل عدد من المفاجآت .

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وتقول كلمات الاغنية "هابيع تقسيط وعرضكم بسعر بسيط، عملت على الخاين تخفيض ماهو اللى شارى امثالكم ده يبقى عبيط، بلا عشرة وحب بلا وجع قلب خلصنا واقفل على السيرة يااخوات بالكدب اركن على جنب خدولكم هدنة من الغيرة، كنتو بتلمعو زغلتو عيني ببص لقيتكم دهب عيرة، مش باقى عليكم وضحيت بيكم وبعلق ارخص تسعيرة .


ونشر منذ أيام طارق الشيخ برومو للأغنية التى يراهن عليها فى مشواره الفنى .

عمر كمال وحمو بيكا قنوات الفضائية عبدالباسط حموده حمو بيكا عمر كمال طارق الشيخ

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