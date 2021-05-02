تركي أل شيخ يهنئ الاقباط بعيد القيامة المجيد.. شاهد

هنأ المستشار تركي ال شيخ الأقباط بعيد القيامة المجيد من خلال تغريدة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”

وكتب تركي ال شيخ قائلا :" ‏كل عام وكل اخوانا المسيحيين بخير وسلام ... عيد قيامة مجيد "

في سياق آخر، كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن حقيقة عودته للاستثمار في مجال الرياضة في مصر خلال الفترة المقبلة، بعدما انتشرت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة عن عودته عبر شركة استادات التي تهتم بمجال الرياضة والاستثمار فيه.



وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لازلت أعيد وأكرر لا علاقة لي بالاستثمار في الرياضة بمصر من قريب او بعيد ولا أمتلك أي شركة في هذا الخصوص ... وعلاقتي بالأخ سيف الوزيري العملية منتهية منذ فترة ... لا نية لي بالاستثمار الرياضي في مصر الآن ومستقبلًا ... ارجو تحري الدقة وعدم الالتفات للاشاعات المغرضة ... تركي آل الشيخ إذا عمل شيئا يصرح فيه ولايوجد لدي ما أخفيه ... حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد والمملكة العربية السعودية وكل بلادنا العربية ... تحياتي".