جمباز الترامبولين يستعد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ أولمبياد طوكيو

جمباز الترامبولين يستعد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ أولمبياد طوكيو
يدخل منتخب مصر لجمباز الترامبولين معسكرا تدريبيا على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ أولمبياد طوكيو 2021.
ومن المقرر أن تستضيف مصر التصفيات خلال الفترة من 24 حتى 28 مايو الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي بعد تعذر إقامتها بدولة ناميبيا، واستجابة الاتحاد الاأفريقي لطلب تعديل مكان استضافة التصفيات الأفريقية لجمباز الترامبولين بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم مع نهاية 2019.
ويمثل منتخب مصر فى التصفيات اشرقت شريف وملك حمزة ومريم أسامة ومنار أيمن وسيف آسر ومهاب ايمن وخالد حسام وسيف هاني.
ويقود الجهاز الفني للمنتخب الكابتن أحمد سعيد، المدير الفني، والكابتن حسن القاضي والكابتن أحمد أبو العلا.
وينافس منتخب مصر على مقعد واحد للرجال ومقعد للإناث من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
من جانبه، أكد إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصري للجمباز ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي، قدرة مصر على التنظيم مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة اللاعبين والوفود المشاركة فى التصفيات، مع توافر جميع مقومات نجاح التصفيات على أرض مصر من منشآت رياضية وبنية تحتية على أعلى مستوى بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة فى وضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية مؤخرا.
وقال رئيس اتحاد الجمباز إن البطولة ستكون بروفة نهائية قبل استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني مطلع يونيو المقبل، والتي تقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بالقارة السمراء.