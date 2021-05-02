جمباز الترامبولين يستعد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ أولمبياد طوكيو

يدخل منتخب مصر لجمباز الترامبولين معسكرا تدريبيا على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ أولمبياد طوكيو 2021.

ومن المقرر أن تستضيف مصر التصفيات خلال الفترة من 24 حتى 28 مايو الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي بعد تعذر إقامتها بدولة ناميبيا، واستجابة الاتحاد الاأفريقي لطلب تعديل مكان استضافة التصفيات الأفريقية لجمباز الترامبولين بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم مع نهاية 2019.

ويمثل منتخب مصر فى التصفيات اشرقت شريف وملك حمزة ومريم أسامة ومنار أيمن وسيف آسر ومهاب ايمن وخالد حسام وسيف هاني.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب الكابتن أحمد سعيد، المدير الفني، والكابتن حسن القاضي والكابتن أحمد أبو العلا.

وينافس منتخب مصر على مقعد واحد للرجال ومقعد للإناث من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

من جانبه، أكد إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصري للجمباز ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي، قدرة مصر على التنظيم مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة اللاعبين والوفود المشاركة فى التصفيات، مع توافر جميع مقومات نجاح التصفيات على أرض مصر من منشآت رياضية وبنية تحتية على أعلى مستوى بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة فى وضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية مؤخرا.‏

وقال رئيس اتحاد الجمباز إن البطولة ستكون بروفة نهائية قبل استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني مطلع يونيو المقبل، والتي تقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بالقارة السمراء.