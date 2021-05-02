وقفه احتجاجية .. جماهير مانشستر يونايتد تقتحم مباراة ليفربول قبل انطلاقها

شهد محيط ملعب أولد ترافورد وقفة احتجاجية كبيرة من جانب جماهير مانشستر يونايتد للمطالبة برحيل عائلة جليزر الأمريكيةعن النادي وذلك بعد موقف الإدارة الخاص ببطولة دوري السوبر الأوروبي.

واقتحمت بعض الجماهير ملعب المباراة لتعبير عن غضبها تجاه عائلة جليزر قبل المواجهة المنتظرة لكتيبة سولسكاير أمام ليفربول في البريميرليج.

وكان فريق نادي مانشستر يونايتد ضمن إثني عشر فريقًا أعلنت الانسحاب عن بطولة دوري السوبر الأوروبي.

ويحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفا على نظيره مانشستر يونايتد، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة رقم 34 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ومن المقرر، أن يلتقي الفريقان في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب “أولد ترافود”، معقل مانشستر يونايتد، وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1بتعليق عصام الشوالي.

ترتيب مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 67 متأخرا بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

بينما يحتل ليفربول المركز السادس .

مانشستر يونايتد × ليفربول



ويتأكد استعادة مانشستر سيتي للقب قبل 4 مباريات على نهاية الموسم، بعد فوزه على كريستال بالاس أمس، وخسارة مانشستر يونايتد أمام ليفربول اليوم الأحد.

ويدرك أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد،أن سباق اللقب انتهى عمليا منذ أسابيع، لكن المدرب النرويجي لن يستمتع كثيرا بفكرة أن تهدي الهزيمة أمام الغريم التقليدي، ليفربول، اللقب إلى سيتي.

لكن مع انشغال يونايتد بقبل نهائي الدوري الأوروبي أمام روما، سيدخل ليفربول، المباراة بحافز كبير مع إدراكه أن الهزيمة ستطيح بآماله في المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

skysports-man-utd-protest-football_5363920

2021-05-02T133938Z_225506788_UP1EH5211XZ8U_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPE-BREAKAWAY

skynews-manchester-uniyed-glazer_5363908

newFile-2

3500