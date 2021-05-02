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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادر السيد: الشناوى لا يحتاج لبديل.. تجربتى مع الحضرى لن تتكرر في الأهلى

محمد الشناوى
محمد الشناوى

أكد نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك الأسبق، أن الأهلي لا يحتاج للتعاقد مع حارس آخر بجانب محمد الشناوى، الحارس الحالي.

 

وقال نادر السيد، الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "تجربتى مع عصام الحضرى في الأهلى لن تتكرر، أنا احترمت نفسى ولم أصنع مشكلة للنادى ولا الحضرى وفضلت التدريب في صمت".

 

ويضيف نادر السيد: "الشناوى أفضل حارس في مصر ويسير بصورة طيبة، وكمان على لطفى ماشى كويس وحارس موهوب والأهلى مش في حاجة للتعاقد مع حارس آخر".

 

وأكمل حارس الفراعنة الأسبق: "الأهلى وبروج البلجيكى ناديان مهمان في مسيرتى الكروية، ولكن الزمالك قصة تانية خالص، أنا اتربيت في القلعة البيضاء واتعلمت كل حاجة جوه الزمالك".

نادر السيد محمد الشناوي منتخب مصر الأهلى الزمالك عصام الحضري

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