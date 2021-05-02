نادر السيد لـ جنش وأبو جبل وعواد: حبوا الزمالك وبلاش تحبوا بعض

وجه نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر والاهلى والزمالك الأسبق ،نصيحة لحراس مرمى الزمالك الحاليين لإنهاء أزماتهم في النادى.

وقال نادر السيد الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"إدارة الزمالك السابقة تتحمل مسئولية التعاقد مع أربعة حراس كبار يستطيع أي منهم أن يلعب في الوقت الحالي ، أحيانا تكون المنافسة ايجايبة واحياناً تكون سلبية وتحدث توترا في الفريق وهذا ما حدث في الزمالك.

وأضاف نادر السيد فى رسالة الى محمود جنش ومحمد أبو جبل و محمد عواد :"مش لازم حراس الزمالك يحبوا بعض بس على الأقل يحبوا النادى والفرقة ويشتغلوا في صمت ويتدربوا بدون مشاكل وفى نهاية الموسم كل واحد ياخد قراره اللى شايف إنه مش قادر يكمل يطلب الرحيل أو الإعارة بهدوء وصمت".

وأكمل حارس الفراعنة الأسبق:" لما روحت الاهلى احترمت نفسى واحترمت النادى ومعملتش مشاكل وفى الاخر طلبت الرحيل بعد استمرار الحضرى في المشاركة".

وتابع:" عملت في الاعلام 12 عاماً وتوجهت للتسويق الرياضى لان مجاليش عروض إعلامية مميزة"

وعن قطاع الناشئين في الزمالك قال:" ملىىء بالمواهب والأهم الدنيا ماشية فيه صح المدربين بيحبوا بعض ومش بينفسنوا ومفيش علاقات ومصالح ، الكل بيدور على مصلحة النادى".