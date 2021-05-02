وكيل وزارة الصحة بالسويس يعقد اجتماعا لمواجهة جائحة كوفيد 19

عقد الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، اجتماعاً طارئاً مع قيادات مديرية الصحة بحضور الدكتور رضا فكرى وكيل المديرية، والدكتور سامح شكرى مدير عام الشئون العلاجية والدكتور آسر البنا مدير عام الشئون الوقائية، وذلك لمراجعة وتقييم وتصويب أداء الخدمات الطبية المقدمة لمواجهة جائحة الكورونا.

كما تم خلال الاجتماع الطارئ مراجعة التقارير الواردة من جهات المرور المختلفة ومناقشة عدد من الملفات وعلى رأسها التنسيق بين العلاجى والوقائي لمتابعة المعزولين منزلياً وتوفير الأدوية لهم وفقاً لبرتوكول وزارة الصحة ودعم صيدليات أقسام العزل بالمستشفيات، وصيانة شبكات الغازات بعد تقييم حالاتهم الفنية، كما تمت مراجعة موقف الأجهزة الطبية المستخدمة وحالاتها الفنية.

وشدد “الحفناوى”، على تدريب التمريض على الأعمال الفنية وعلي إجراءات مكافحة العدوى على رأس العمل مطالبا بالإستعانة بتمريض وحدات ومراكز طب الأسرة بالمستشفيات وفقاً للإحتياج وبالتنسيق بين كل الجهات المعنية .

ووجه وكيل وزارة الصحة بالسويس، تعليمات للإدارة العامة للشئون الوقائية لفتح مركز جديد للمصل واللقاح؛ لدعم زيادة وتيرة تطعيم المواطنين ضد الكورونا؛ تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.