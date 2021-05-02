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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف تفاصيل جديدة حول هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3

هاتف Galaxy Z Fold2
هاتف Galaxy Z Fold2

كشفت بعض التسريبات الحديثة عن تفاصيل جديدة حول الهاتف الرائد القابل للطي من سامسونج Samsung، حيث أوضحت قائمة تتطابق مع رقم الطراز الفني المفترض لجهاز Galaxy Z Fold3، معلومات عن سرعة الشحن التي سيأتي بها الهاتف.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت موقع إصدار شهادة الصيني C3، بأن الجيل الجديد من هواتف سامسونج القابلة للطي ستأتي مزودة بتقنية شحن سريع بقدرة 25 وات، وسيحتوي الشاحن على رقم الطراز EP-TA800 وهو ذاته الشاحن المرفق مع الإصدار السابق Galaxy Z Fold2.

 

وعلى الرغم من تصنيف الشاحن المرفق بـ 25 وات، إلا أنه يمكن لهاتف Galaxy Z Fold 3، استخدام شاحن آخر متوافق وأكثر تطورا، حيث يمكن للهاتف القابل للطي أن يدعم سرعات شحن أسرع.

 

وفي السابق، كشفت بعض التسريبات أن هاتف Z Fold3، سيأتي  مزود ببطارية بقوة 4275 مللي أمبير في الساعة، والتي سيتم الإعلان عنها بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة، حيث تتكون بطارية من خليتين مستقلتين 2215 + 2060 مللي أمبير في الساعة.


ووفقا للتسريبات السابقة، فأن هاتف Galaxy Z Fold3، سيعمل بواسطة معالج شركة كوالكوم الأحدث Snapdragon 888، ومن المتوقع تتلقى شاشات الهاتف تغييرا جديدا حيث تقليل حجم الشاشة الخارجية من 6.23 بوصة إلى 5.4 بوصة.

 

وبالرغم من تقليل حجم الشاشة ستبقى نسبة العرض إلى الارتفاع Galaxy Z Fold3، دون تغيير وقد يكون حجم الشاشة الداخلية 7.5 بوصة، وسيحصل الهاتف على دعم مقاومة الماء، ودعما لقلم S Pen الالكتروني.

سامسونج Galaxy Z Fold 3 هواتف سامسونج القابلة للطى هواتف سامسونج تقنية شحن سريع

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