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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عاد مجددا لمنطقة الهبوط.. القصة الكاملة لـ خصم 3 نقاط من الإسماعيلي.. تفاصيل

النادي الاسماعيلي
النادي الاسماعيلي

نظريا يمتلك النادي الإسماعيلي 17 نقطة وضعته في المركز الخامس عشر مبتعدا عن منطقة الهبوط بمركز واحد ونقطة وحيدة بعد الفوز في مباراتين متتاليتين.

عمليا وبحكم المحكمة عاد الاسماعيلي إلى المركز قبل الأخير في قلب منطقة الهبوط برصيد 14 نقطة بعد خصم ثلاث نقاط من رصيده في الدوري.. فما القصة ؟

أزمة الإسماعيلي والنجوم 

بدأت الأزمة مع بيع اللاعب ابراهيم حسن من فريق النجوم إلى نادي الإسماعيلي مع تضمين بند في عقد اللاعب بحصول نادي الإسماعيلي على نسبة من إعادة البيع.

ومع انتقال إبراهيم حسن إلى الزمالك كان الإسماعيلي مطالبا بدفع مليون و250 ألف دولار و6 آلاف فرنك سويسري من نسبة بيع اللاعب.

ونشبت الأزمة عندما تأخر نادي الاسماعيلي في دفع هذه المستحقات وهو ما دفع فريق النجوم للتقدم بشكوى في المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

حكم المحكمة 

لجأ النادي الإسماعيلي للطعن على الحكم في المحكمة الفدرالية السويسرية إلا أنه تم رفض الطعن.

وأيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرار خصم ثلاث نقاط من النادي الإسماعيلي، بسبب عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية "كاس" لصالح نادي النجوم.

وكانت كاس قد أمهلت الإسماعيلي 30 يومًا من 23 فبراير2021، لسداد مستحقات صفقة إبراهيم حسن.

رد نادي النجوم 

من جانبه أكد محمد الطويلة رئيس نادى النجوم ، أنه لن يكتفي بخصم ثلاثة نقاط فقط من رصيد الإسماعيلى وسوف يطالب بخصم ستة نقاط .

وقال الطويلة في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضي محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:" تم قبول تظلم الاسماعيلى شكلا ورفضه موضوعا، ومش مبسوط لان الحكم تأخر سنة وشهرين، أحكام الفيفا تنفذ بشكل سريع ولكن وجدنا مماطلة ليس من الاتحاد الحالي ، ونشكر أحمد مجاهد لأنه يعمل بحيادية ودون تدخل ".

وأكمل رئيس نادى النجوم :"قرار خصم 3 نقاط فقط ظالم كان ينبغي خصم 6 نقاط ، كنت أتعشم ان تغلظ لجنة التظلمات العقوبة، وسوف نخاطب اتحاد الكرة من غداً بشأن تغليظ العقوبة".

 

 

الاسماعيلي الاتحاد المصري لكرة القدم النادي الاسماعيلي إبراهيم حسن المحكمة الرياضية الدولية

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