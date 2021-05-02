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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الزراعة يرصد حالة تعدى على الأراضي ويأمر بإزالتها فورا..تفاصيل

صدى البلد

 رصد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واقعة تعدى على الأراضي وعلى الفوار تواصل مع المسئولين في حماية الاراض وبالتعاون مع اجهزة الشرطة والحكم المحلي تم إزالة التعديات في مهداها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، أثناء المرور الميداني اليوم.


وزير الزراعة تابع ايضا مع د عباس الشناوى رئيس قطاع رئيس الخدمات والمتابعة عمليات حصاد المحاصيل الشتوية وفى مقدمتها القمح والبنجر والفول والبصل 
‏وفي إطار توجيهات" القصير" لقيادات الوزارة باستمرار دولاب العمل الوظيفي خلال فترة إجازة أعياد الربيع والعمال والقيامة ومنع التعدى على الأراضي الزراعية وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة ومتابعة حصاد محصول القمح والمحاصيل الشتوية .


حيث أكد د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة تواصل مع مباحث التموين وأجهزة الشرطة بتنفيذ حملات التفتيش على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة تزامنا مع احتفالات شم النسيم لمنع تداول الأغذية غير صالحة للاستهلاك الادامي بالإضافة إلى أن غرفة العمليات بالهيئة تواصل عملها على مدار الساعة في متابعة حملات الرقابة والتفتيش وتلقى بلاغات المواطنين في هذا الشأن.


ومن ناحيته قال د أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أن الإدارة قامت بإزالة التعديات على الاراضي الزراعية التي تمت أمس السبت وذلك بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة في المحافظات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.


وأضاف أن غرفة العمليات بالإدارة تتلقى شكاوى المواطنين بشأن التعديات والتعامل الفوري معها ،
من ناحيته أكد د حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أن الإدارة تقوم بمتابعة استلام التقاوي الخام للقمح لتجهيزها للزراعة في الموسم الجديد

التموين الزراعة وزير الزراعة الأراضى الزراعية إزالة التعديات

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