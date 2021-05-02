إزالة 15 طن مخلفات في حملة نظافة بـ الأقصر

قاد اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، حملة نظافة موسعة، استهدفت منطقة حي جنوب متضمنة شارع خالد بن الوليد وميدان الشيراتون ومنطقة العوامية وشارع مدرسة الصنايع ومنطقة حوض ١٨ وامتداد شارع التلفزيون، حيث تم رفع 15 طن قمامة ومخلفات خلال الحملة.



شارك في الحملة العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومسئولي مجلس مدينة الأقصر، ورؤساء الأحياء.

ياتى ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالإرتقاء بمستوى النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.