صاحب مقهى وعامل يحطمان سيارة سيدة بعين شمس

نجح رجال الأمن بالقاهرة فى كشف ملابسات ما تم تداوله على الفيس بوك بشأن تضرر سيدة من قيام صاحب مقهى بإحداث تلفيات بالسيارة ملكها ، حيث تبين ان صاحب مقهي وعامل وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطهما .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول معلومات على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بشأن شكوى سيدة لتضررها من صاحب مقهى كائن بمنطقة أحمد عرابى بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامه وآخر بإحداث تلفيات بالسيارة ملكها حال توقفها أمام المقهى .

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (إحدى السيدات) وبإستدعائها قررت بأنه أثناء تواجدها بالمنطقة محل البلاغ قامت بترك السيارة ملكها أمام المقهى لشراء بعض المستلزمات وعقب عودتها إكتشفت قيام صاحب المقهى وأحد العاملين طرفه بإحداث تلفيات بالسيارة ملكها عبارة عن تطبيق سقف السيارة وكسر الزجاج الأمامى وقيامهما بالتعدى عليها بالسب لقيامها بترك السيارة ملكها أمام المقهى.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها صاحب المقهى وعامل بذات المقهى "له معلومات جنائية" تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.