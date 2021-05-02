عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صاحب مقهى وعامل يحطمان سيارة سيدة بعين شمس

تحطم سيارة
تحطم سيارة

نجح رجال الأمن بالقاهرة فى كشف ملابسات ما تم تداوله على الفيس بوك بشأن تضرر سيدة من قيام صاحب مقهى بإحداث تلفيات بالسيارة ملكها ، حيث تبين ان صاحب مقهي وعامل وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطهما .

 

طلقة اخترقت رأسه.. حبس 8 بلطجية لتورطهم في قتل طفل بالمطرية

بعد تداول الفيديو على " التيك توك ".. ضبط المتهمين بالتنمر على طفل بعين شمس

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول معلومات على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بشأن شكوى سيدة لتضررها من صاحب مقهى كائن بمنطقة أحمد عرابى بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامه وآخر بإحداث تلفيات بالسيارة ملكها حال توقفها أمام المقهى .

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (إحدى السيدات) وبإستدعائها قررت بأنه أثناء تواجدها بالمنطقة محل البلاغ قامت بترك السيارة ملكها أمام المقهى لشراء بعض المستلزمات وعقب عودتها إكتشفت قيام صاحب المقهى وأحد العاملين طرفه بإحداث تلفيات بالسيارة ملكها عبارة عن تطبيق سقف السيارة وكسر الزجاج الأمامى وقيامهما بالتعدى عليها بالسب لقيامها بترك السيارة ملكها أمام المقهى.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها صاحب المقهى وعامل بذات المقهى "له معلومات جنائية" تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صاحب مقهى التعدي موقع التواصل الاجتماعي أجهزة وزارة الداخلية رجال الأمن بالقاهرة

موضوعات متعلقة

طلقة اخترقت رأسه.. حبس 8 بلطجية لتورطهم في قتل طفل بالمطرية

ضبط 4 أطنان أغذية ومستلزمات طبية غير صالحة قبل طرحها بالقاهرة

مباحث الأميرية تضبط شخصين بحوزتهما أسلحة بيضاء للتشاجر

بأسلوب المغافلة.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر بالساحل

بعد تداول الفيديو على " التيك توك ".. ضبط المتهمين بالتنمر على طفل بعين شمس

قبل طرحها فى شم النسيم.. ضبط ٢ طن أسماك فاسدة بالقاهرة

شاهد.. عاطلان يحفران نفقا بمنزل بمصر القديمة بحثا عن الآثار

إخماد حريق التهم شقة وشرفة منزل بالمطرية

ترشيحاتنا

جنون المعدن الأصفر.. ماذا حدث لـ أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع؟

شاهد.. جهود وزارة الداخلية فى مطاردة الجريمة والخارجين على القانون بالمحافظات

تأثير التعرض لأشعة الشمس على الصحة العامة

تاريخ ليلة القدر 2021 بالميلادي في شهر مايو.. تحرى أولى لياليها الآن ليتبقى 4 أخرى

تم تأجيلها.. تفاصيل شغب جماهير مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول.. شاهد

رسميا .. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم تأجيلها.. تفاصيل شغب جماهير مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول.. شاهد

مفاجأة تنتظر العالم.. الصحة العالمية تكشف أسباب تفاقم أزمة كورونا فى الهند

اجتماع عاجل في الأهلي للرد على قرار اتحاد اليد بشأن بطولتي الدوري والكأس

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

أثار رعب الأهلاوية.. تفاصيل وعكة كهربا الصحية وماذا حدث معه داخل المستشفي

6 حالات للجمع بين أكثر من معاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

بسبب "شيشة".. محمد شريف يثير الجدل قبل مباراة الأهلي وغزل المحلة| فيديو

سيدة تسحل أخرى وجدتها في الفراش مع زوجها السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن ستاد الأهلي

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

المزيد

ساحة رأي

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ