الفتن النائمة

عندما يتعلق الأمر بالأحكام الشرعية أو بالدين عموما سواء أكان عبادات أو سلوكيات من تحريم وإباحة فلا يوجد آمامنا إلا سؤال أهل العلم والدين .

وقد كان الأزهر الشريف وعلى رأسه فضيلة الإمام الشيخ الطيب دايما وابدأ هو المصدر الأساسي للأحكام والفتوى على مر العصور .

وقد كان ولا يزال الشيخ الطيب صاحب الرأي القويم و لا يخاف أحد في شرع الله ومتسامحا في أسلوبه وراقيا في فكره .

ولكن يوجد ذوي العقول القاصرة والنفوس المريضة الذين يريدون دوما خلق الفتن ولا يهمهم ما يقولون ولا تأثيره .

كل ما يهمهم أو ما يعتقدونه أنهم يحصلون على نجاح وهمي . مثل البرامج التي تريد نجاحا وهم لا يفهمون شيئا من أساسيات النجاح .

أو عالم يدعي انه عالم وليس لديه المنطق ولا القدرة على الخطاب السليم المفيد .

والبعض يريد مجدا أو مكسبا لنفسه ولا يعنيه على حساب أي شئ آخر .

إن من يعرف الإمام الطيب أو يفهم لغة عربية . يدرك أنه لم يغير رأيه وأنه دوما يدعو إلى التجديد .

فكيف مثلا نظل نأخذ بأحكام صدرت في مسائل ربما لم تعد موجودة .

أو كيف الحكم فيما حدث من تطور جديد في الحياة ولكن يوجد القياس والذي يقوم به علماء الدين فقط وعلى رأسهم الأزهر .

فهل مثلا فتوى عن سلوك في الانترنت . ولم يكن الانترنت موجودا في وقت الصحابة ولا التابعين . فهل لا نستطيع أن نحرم سلوك أو تبيح سلوك

بالطبع لا . لأنه يوجد القياس ويوجد التجديد .

ولكن ذوي النفوس السيئة يريدون إلصاق التهم بالآخرين .

وعندما طالب رئيس الجمهورية بتجديد الخطاب الديني . فهو طالب بتجديد الأسلوب والحوار . ولم يطلب تجديد الأحكام الفقهيه ولا الشرعية .

من يفهم الدين يعلم جيدا أنه صالح لكل عصر وكل زمان لأنه آخر الرسالات . فكيف الحكم على ما يحدث من تطور في المجتمع بدون التجديد.

ولكن في هذا التجديد يوجد قواعد ثابته لا يحيد عنها الأزهر .

وهي القرآن والسنه و القياس . ولا يكون القياس إلا من أهل العلم .