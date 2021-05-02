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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

الفتن النائمة

صدى البلد

عندما يتعلق الأمر بالأحكام الشرعية أو بالدين عموما سواء أكان عبادات أو سلوكيات من تحريم وإباحة فلا يوجد آمامنا إلا سؤال أهل العلم والدين .
وقد كان الأزهر الشريف وعلى رأسه فضيلة الإمام الشيخ الطيب دايما وابدأ هو المصدر الأساسي للأحكام والفتوى على مر العصور .
وقد كان ولا يزال الشيخ الطيب صاحب الرأي القويم و لا يخاف أحد في شرع الله ومتسامحا في أسلوبه وراقيا في فكره . 
ولكن يوجد ذوي العقول القاصرة والنفوس المريضة الذين يريدون دوما خلق الفتن ولا يهمهم ما يقولون ولا تأثيره . 
كل ما يهمهم أو ما يعتقدونه أنهم يحصلون على  نجاح وهمي . مثل البرامج التي تريد نجاحا وهم لا  يفهمون شيئا من أساسيات النجاح .
أو عالم يدعي انه عالم  وليس لديه المنطق ولا القدرة على الخطاب السليم المفيد .
والبعض يريد مجدا أو مكسبا لنفسه ولا يعنيه على حساب  أي شئ آخر . 
إن من يعرف الإمام الطيب أو يفهم لغة عربية . يدرك أنه لم يغير رأيه وأنه دوما يدعو إلى التجديد . 
فكيف مثلا نظل نأخذ بأحكام  صدرت  في مسائل  ربما لم تعد موجودة . 
أو كيف الحكم فيما حدث من تطور جديد  في الحياة  ولكن يوجد القياس  والذي يقوم به علماء الدين فقط وعلى رأسهم الأزهر .
فهل مثلا فتوى عن سلوك في الانترنت . ولم يكن الانترنت موجودا في  وقت الصحابة ولا التابعين . فهل لا نستطيع أن نحرم سلوك أو تبيح سلوك 
بالطبع لا . لأنه يوجد القياس ويوجد التجديد .
ولكن ذوي النفوس السيئة يريدون إلصاق التهم بالآخرين .
وعندما طالب رئيس الجمهورية بتجديد الخطاب الديني . فهو طالب بتجديد الأسلوب والحوار  . ولم يطلب تجديد الأحكام الفقهيه ولا الشرعية .
من يفهم الدين يعلم جيدا أنه صالح لكل عصر وكل زمان لأنه آخر الرسالات . فكيف الحكم على ما يحدث من تطور في المجتمع بدون التجديد.  
ولكن في هذا التجديد يوجد قواعد ثابته لا يحيد عنها الأزهر .
وهي القرآن والسنه و القياس . ولا يكون القياس إلا من أهل العلم .

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