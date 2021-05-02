فى لقاء خاص.. «صدى البلد» يحاور أشهر أطباء الهند فى مواجهة كورونا..كيف تعانى بلاده السلالة المتحورة .. وأهم النصائح التى يقدمها للناس

تسونامي كورونا

نوع جديد من فيروس كورونا، يجتاح الهند، وهو النوع الذى يعد السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس، وقد أدى انتشاره فى الهند، والتى تعد مركزا عالميا لانتشار هذا النوع الجديد من كورونا، إلى إصابة الملايين، ووفاة الآلاف بسبب هذا الفيروس اللعين.

وأمام حالات الزيادة غير المسبوقة من معدلات الإصابة بالسلالة المتحورة ، والتى تعد الأكثر شراسة، منذ ظهور كورونا أواخر عام 2019، فى مدينة ووهان الصينية، عجزت مستشفيات الهند عن استيعاب المصابين، وبدت جهود كثيرة تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ووسط هذه المعاناة، ظهر طبيب هندى، أصبحت صورته، وقد بدا واضحا غرقه فى عرقه، وأصبح حديث العالم، بعد ظهوره عبر الصحف العالمية وهو غارق في عرقه، نتيجة ما يبذله من جهود لإنقاذ المصابين، لتصبح صورته الأكثر شهرة، خلال تسونامي كورونا الذي يجتاح الهند، فى الوقت الراهن.

الطبيب الهندي سهيل مكوانا

في هذا السياق تمكن موقع موقع "صدى البلد"، وعبر الهاتف، من محاورة الطبيب الهندي " سهيل ماكوانا " الذي ذاع صيته عبر الصحف العالمية، ليتعرف منه على آخر تطورات الأوضاع فى بلاده، وكيف تعانى من السلالة المتحورة، وما هو الدور الذى يقوم به فى تلك الأزمة، وكذلك الجهود الرسمية لمواجهتها.

وإلى نص الحوار:

في البداية هل يمكنك أن تصف لنا الموقف داخل المستشفيات الهندية بعد تفشي وباء كورونا بقوة؟

في الحقيقة المستشفيات الهندية ممتلئة للغاية حيث لا يوجد موطئ قدم و المرضى ينتظرون دورهم للحضور إلى المستشفى والحقيقة كانت تلك الموجة متوقعة وكنا مستعدين كأطباء داخل المستشفيات الهندية، لكن تلك الطفرة الفيروسية كانت مفاجئة وكانت هائلة جدا بالنسبة لإدارة الموارد، وكنا مستعدين لعاصفة مرضية شديدة ولكن فوجئنا بتسونامي كورونا جديد.

أي المراحل العمرية أكثر إصابة بفيروس كورونا؟

أعتقد أنه لا أحد يسلم من الإصابة بعدوى كورونا، لكن أغلب حالات الوفيات التي رأيتها كانت بين كبار السن والمرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم أو أي حالات أخرى موجودة مسبقًا، ولكن بالمقارنة مع الموجة السابقة ، فقد أصابت هذه الموجة الشباب بشكل كارثي وفقد العديد من المرضى حياتهم أيضًا.

ما هي أصعب المواقف التي واجهتها حين كنت تعالج مرضى فيروس كورونا؟

في الحقيقة يصعب علاج المرضى في وحدة العناية المركزة والذين يستخدمون BiPAP أو أجهزة التنفس الصناعي لأن معدل الوفيات مرتفع جدًا بينهم. إذا تحدثنا عن موقف شخصي ، فإن معدات الوقاية الشخصية في هذا المناخ الحار تعد من الأمور الصعبة والمرهقة فى ذات الوقت لكننا أطباء تأقلمنا على هذا الأمر.

في رأيك لماذا انتشر وباء كورونا بقوة في الهند؟

السبب الرئيس في تفشي الفيروس هو الاكتظاظ السكاني والزحام .. بالإضافة إلى ذلك ، بدأ الناس يعتقدون أن فيروس كورونا قد رحل وبدأوا يتجولون ويمارسون حياتهم الطبيعية وكأنه لم يظهر قط.

ما هي نصيحتك للناس لتجنب نفس الموقف الذي تواجهه الهند الآن؟

نصيحتي هى التباعد الإجتماعي وعدم عقد لقاءات عائلية أو جماعية، والبقاء في المنزل وفي حالة الإصابة لابد من عزل الشخص لنفسه، وارتداء الكمامة وغسل اليدين كثيرا واستخدام المطهر وفي حال الشعور بالأعراض يجب الذهاب الى المستشفى .

كم عدد الأطباء الذين ماتوا بسبب وباء كورونا الهندي الجديد؟

لا أعرف الرقم الدقيق ، لكني أشهد يوميًا على وفاة 2 أو 3 أطباء أو عاملين صحيين في المستشفيات الهندية.

ما هو اللقاح الأمثل الذي تنصح الناس بأخذه؟

أي لقاح معتمد من الهيئة الصحية يعتبر جيد، ففي الهند ، لدينا كوفيشيلد وكوفاكسين، كلاهما جيد بنفس القدر، كنت قد أخذت كوفيشيلد وما زلت محصن لأنني لم أصب بالعدوى حتى الآن.

في رأيك متى تنتهي هذه الموجة الصعبة بالهند وهل تتوقع أن هناك الآلاف من الهنود سيموتون في هذه الموجة الشرسة من كورونا؟

نعتقد أن هذه الموجة تستمر لشهر آخر على الرغم من أن الحالات بدأت في الانخفاض في أماكن مختلفة، والموارد الطبية جاهزة الآن أيضًا. لذلك ، سوف ينخفض ​​معدل الوفيات تدريجياً. لقد فقد الكثير من الناس أسرهم وفقدوا حياتهم. ونتمنى أن يرقدون في سلام.

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