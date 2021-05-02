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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسرة الطفلين آدم و آسر ضحايا حريق المحلة: ربنا يرحم زهرة عمرنا

أسرة طفلين أدم و
أسرة طفلين "أدم" و" أسر" ضحايا حريق المحلة:"ربنا يرحمهما"

نعى محمد صلاح والد الطفلين آسر وآدم ضحايا حادث حريق شقة سكنية بالمحلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء نصها: " الحمد لله .. لله الأمر من قبل ومن بعد 
... زهرة عمرنا انا وزوجتي كانت ولادنا "أسر" و"أدم"  رحمه الله عليهما ... النار أكلت ولادي في الدنيا وخدتهم مني وربنا قادر أن يرزقهما حياه طيبه في الأخرة .. رحمه الله عليهما ... أدعو لهنا بالرحمة والمغفرة دايما " .

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وكانت قرية عياش التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية شهدت واقعة مصرع طفلين شقيقين في العقد الأول من عمرهما بحريق شقة سكنية  وتمكنت قوات الحماية المدنية  بالتنسيق مع لجان شعبية من أهالي القرية ، من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لباقي العقار وتم التحفظ علي جثة طفلين وتخصيص سيارة إسعاف لنقلهما إلي مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا .

كان  اللواء هاني مدحت مدير امن الغربية تلقي إخطاراُ من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورد بلاغ من أهالي بقرية عياش إلي شرطة النجدة يفيد  بنشوب حريق هائل في شقة سكنية بدائرة المركز.

كما باشرت قيادات  الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية دورها تحت إشراف اللواء هيثم عطا رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي المحلة وسمنود بالانتقال الي محل البلاغ.

كما تبين تفحم  محتويات الشقة بأكملها، ومصرع طفلين وهما" أسر محمد صلاح، ادم محمد صلاح " أعمارهم تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات  وتم نقل الجثتين الي مشرحة مستشفى المحلة العام.

وتبين من تحريات العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة أنَّ النيران أتت على محتويات الشقة وتسببت في إلحاق أضرار بالغة في محتوياته.

كما كشفت التحريات حسب ما أيده الرائد محمد عيسوي رئيس مباحث مركز المحلة  أنَّ الحريق ناتج عن ماس كهربائي ، ولا تزال أعمال الفحص الجنائي مستمرة لجمع كل الأدلة حتى يتمّ الفصل في أسباب الحريق بشكل نهائي .

وقررت النيابة انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق، وإعداد تقريرًا بنتائجه وموافاة النيابة بما أسفر عنه الفحص .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح جثتين ودفنهما .

المحلة مصرع طفلين حريق شقة سكنية تفحما

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