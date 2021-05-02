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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى قمر: منتج "5 نجوم" يطلق العنان لخياله .. وأترك الكلمة للقضاء

مصطفى قمر
مصطفى قمر

أكد النجم مصطفي قمر أن كل ما جاء في تصريحات طارق فهمي منتج برنامج" ٥ نجوم" هي شائعات من خيالاته لا أساس لها من الصحة ، وأشار الي انه يثق تمام الثقة في القضاء المصري العادل الذي سيترك له الحكم و إعادة حقوقه التي تعدت عليها الجهة الإنتاجية للبرنامج مخالفين لنص العقد المبرم بينهم منذ البداية .

وقرر النجم مصطفي قمر إصدار بيان توضيحي للجمهور و الإعلاميين و الصحفيين لتوضيح حقيقة الخلاف مع منتجي البرنامج والرد علي تصريحات طارق فهمي التي جاءت بها الكثير من الادعاءات الباطلة ، وإلي نص البيان . " في البداية اكتفيت بتصوير " فيديو " علي صفحات "السوشيال ميديا" الخاصة بي لتوضيح استيائي من الشكل الذي ظهر عليه برنامج ه نجوم بداية من الدعاية و حتى عرض الحلقات. 

 

وأكمل قمر ، "المنتجين خذلوني كثيرا و خالفوا العقد المبرم بيننا والذي ينص على أن مصطفي قمر هو نجم البرنامج و متصدر حملات الدعاية ، وهذا بعدما قال لي المنتج لا يمكن أن يطرح البرنامج بدون اسمك وهو ما جعلني أقرر المشاركة بدون النظر للأجر المادي الضعيف الذي تقاضيته غير كامل ، وفوجئت منذ أيام بتصريحات و اتهامات من نسيج خيال المنتج يتهمني بالإعلان عن تفاصيل البرنامج قبل عرضه، بالرغم ان كافة تصريحاتي في البرامج الحوارية كانت بعيدة تماما عن البرنامج ، ولم اجر أي حوار في جريدة او مجلة منذ سنوات ولذلك اذا كانت هناك أي تصريحات فهي لا تمت لي بصلة. 

 

و تابع قمر حديثه قائلا : ادعي المنتج بخروجي عن حدود اللياقة و سبه علي محادثات "واتس اب " و هنا يمكنني أن أقول له أريد نشر هذه المحادثات أمام الجمهور و الإعلام إذا كان صادقا ليس أكثر من ذلك. 

 

وأضاف : أما بخصوص مطالبتي بأجر الحلقة الأخيرة التي لم أقم بتصويرها، فأنا طالبت بباقي المبلغ الذي ينص عليه العقد الذي لم يحترمه المنتج ، وعدم تصوير الحلقة المتبقية لي يعود الي المنتج الذي لم يرسل لي أوردر التصوير حتي الآن، فهو من قرر عدم تصوير الحلقة و ليس أنا.

مصطفى قمر يتصدر أفيش خمس نجوم "بالفوتوشوب" بعد مشكلة مع منتج البرنامج

مصطفى قمر: سألجأ للقضاء في خلافي مع منتجي برنامج خمس نجوم

وتابع: "في النهاية اريد التوضيح اني كمصطفي قمر دخلت مشروع برنامج " ٥ نجوم " بهدف تقديم فكرة جديدة تليق بتاريخي الفني و من منطلق احترامي و تقديري لأصدقائي الفنانين المشاركين ، وليس طامعا في مكسب مادي، لأني كنت أصب تركيزي في مسلسلي الذي يعرض حاليا في رمضان "فارس بلا جواز " وسعيد للغاية بردود أفعال الجمهور عليه ، ولكن خطوة مشاركتي في برنامج" ٥ نجوم" كان لها اثر سلبي كبير بالنسبة لي ماديا و معنويا، ولكني اثق تمام الثقة ان حقي سيعود بواسطة القضاء المصري العادل حتي وان كنت منزعج لحدوث مثل هذه المهاترات و المنازعات لأول مرة في مشواري الفني الذي افتخر به دوما مع جمهوري الحبيب و الذي يمتد لأكثر من اثنان وثلاثون عاما وما دفعني للرد هو احترامي وتقديري لجمهوري وتوضيح الحقائق لهم".

مصطفى قمر فارس بلا جواز طارق فهمي برنامج خمس نجوم المطرب مصطفى قمر

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