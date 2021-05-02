النقل تصرف منحة ٨٠٠ جنيه للعاملين بالسكة الحديد والمترو بمناسبة عيد الفطر

أعلن عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، موافقة الفريق كامل الوزير وزير النقل على طلب النقابة العامة بصرف منحة عيد الفطر المبارك بقيمة 800 جنيه للعاملين في قطاعات السكة الحديد والمترو.

كانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت، طرح تذاكر قطارات عيد الفطر 2021، بدءًا من 26/4/ 2021 الماضي، قبل ميعاد السفر بمدة 14 يوما، على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وأوضحت الهيئة، أنه سيجرى إتاحة نسبة 20% لحجز تذاكر القطارات خلال رحلات عيد الفطر المبارك على أبلكيشن المحمول، منوهة بأنه سيجري صرف 4 تذاكر لكل فرد، بموجب بطاقة الرقم القومي، وطرح عدد من القطارات لتجنب الزحام فى عيد الفطر.