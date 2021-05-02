مش جمهور.. محمد سامي يوجه رسالة نارية لـ منتقدي نسل الأغراب.. فيديو

حل المخرج محمد سامي، ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة، فى برنامج "العرافة"، المُذاع عبر فضائية "المحور".

وعلق "سامي"، على الانتقادات الموجهة لمسلسل "نسل الأغراب"، قائلا: "فيه ناس بتنتقد مسلسل نسل الأغراب من الشكل العام، ودول باعتبرهم مش جمهور".



وأوضح: "من الطبيعي أن المسلسل يكون مبالغ فيه وفي شخصياته.. ومسلسل صراع العروش العالمي game of thrones كان مبالغ فيه، وهو ما قصدت أن أحكيه في المسلسل هو أنهم أغراب فغضبهم مبالغ فيه ".

وأضاف: "جمهوري الطبيعي هو أن أنا بركب عربيتي وبنزل أشوف القهاوي.. أنا بشتغل عند الجمهور"، متابعا: "النقد اللي شوفته على السوشيال ميديا غير الطبيعة، وهو أن المسلسل مبالغ فيه".