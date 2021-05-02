"نجوم المستقبل" بالإسكندرية تستعد للتخرج بالعرض المسرحي "قاع"

قال الفنان محمد مرسي مدير فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح إنه تُجري حاليا بروفات العرض المسرحي "قاع" مشروع تخرج الدفعة الأولى من ورشة نجوم المستقبل بالفرقة، وذلك استعدادا لافتتاحه قريبا، الذي من المقرر تقديمه على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.

العرض المسرحي "قاع" يناقش فكرة الوجود الإنساني ورحلة الحياة على الأرض بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده، الذي لا يعرف غايته من جانب، وما بينه وبين بني جنسه لضمان البقاء والهيمنة على الثروات من جانب آخر، إضافة لصراعه ضد شيطانه، يعتمد العرض على التنقل بين التمثيل الكوميدي والتراجيدي وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك.

العرض المسرحى "قاع" مشروع تخرج ورشة نجوم المستقبل، تأليف محمود محسن، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاته، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن، أشعار د.محمد مخيمر، إخراج محمد مرسي.

