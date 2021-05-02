وصول حافلة الزمالك ستاد القاهرة لمواجهة الزمالك بـ الدورى

وصلت حافلة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى استاد القاهرة منذ قليل استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز فى الدورى الممتاز.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة بيراميدز المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – احمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – زيزو – أوباما – حميد أحداد

يذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة بعدما خاض 18 مباراة حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 9 مباريات، وخسر مباراتين.