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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الوطني يشارك في كأس العرب بالدوحة بأفضل تشكيل متاح وقت البطولة

كأس العرب
كأس العرب

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد على المشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام تحت مظلة الفيفا في الدوحة العاصمة القطرية خلال ديسمبر المقبل بالمنتخب الوطني الأول وجهازه الفني وبأفضل تشكيل له يكون متاحا في توقيت إقامة البطولة.


وأكد الاتحاد المصري أنه موقفه من البطولة يأتي تقديرا لبعدها العربي ولإقامتها لأول مرة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأهميتها الفنية واهتمام جماهير الكرة المصرية بها، كما أنها تقام في توقيت يناسب  إعداد للمنتخب الوطني الأول للمشاركة في نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون في شهر يناير المقبل وهو الشهر التالي مباشرة للبطولة العربية.
 

كما أن الاتحاد المصري استقبل أمر مشاركته العربية منذ الوهلة الأولى للإعلان عنها بكل التقدير والاهتمام، وهو ما انعكس على تشكيل الوفد المصري المشارك في مراسم إجراء قرعة البطولة برئاسة رئيس الاتحاد وبصحبته مدير المنتخب الوطني الأول محمد بركات وكان من المفترض تواجد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول ضمن الوفد لولا إصابته بفيروس كورونا الذي منعه من المشاركة.

المنتخب الوطني فيروس كورونا بطولة كأس العرب بطولة الأمم الإفريقية رئيس الاتحاد

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