أصغر وريث لعرش بريطانيا .. الأميرة تشارلوت تتحدث لغتين وثروتها تتخطى الـ 4 مليارات دولار

عيد ميلاد الأميرة تشارلوت

ملامح أوربية طبق الأصل من أبيها الأمير ويليام ولي العهد البريطاني ، ورثت منه لون العينين والابتسامة وربما الكثير من الخصال والعادات، لتصبح الأميرة تشارلوت ذات اهتمام كبير من وسائل الإعلام على مستوى العالم باعتبارها الوريقة الرابعة لعرش بريطانيا .

الأميرة تشارلوت الوريثة الرابعة

تحتفل اليوم الأميرة تشارلوت بعيد ميلادها السادس ، فمنذ أن ولدت ولها مكانة خاصة في قلوب أفراد العائلة الملكية، خاصة وأنها الابنة الوحيدة للأمير ويليام وكيت ميدلتون مع شقيقها جورج و لويس .

ويأتي ترتيب الأميرة تشارلوت هو الرابع في الوصول إلى العرش بعد جدها الأمير تشارلز، ووالدها الأمير ويليام وشقيقها الأكبر الأمير جورج .

بما أنها عضو في العائلة البريطانية المالكة، وتماشيا مع براءة تمليك للملكة إليزابيث الثانية، التي تعطي لكل أطفال الابن الأكبر للأمير تشارلز لقب «أمير»، فقد حصلت الأميرة تشارلوت عند ولادتها لقب والدها أمي كامبرديج .

اسمها بالكامل هو شارلوت إليزابيث ديانا، يأتي الجزء الأول منه تيمنًا باسم جدة والدها الملكة إليزابيث الثانية، والجزء الآخر نسبة إلى جدتها والدة أبيها الأميرة ديانا.

تشارلوت ترث هواية الخيل من جدتها

رغم صغر سنها إلا أنها يبدو عليها سترث الكثير من عادات جدتها الملكة إليزابيث وكذلك جدتها الأميرة ديانا، حيث تعشق الطفلة الصغيرة ذات السـ6 أعوام ركوب الخيل وهي نفس الهواية التي تفضلها الملكة إليزابيث، حيث طلبت الأميرة تشارلوت في رأس السنة الماضية، من أبيها الأمير ويليام أن يشتري لها مهر صغير لتتعلم ركوب الخيل منذ صغرها لتصبح ماهرة حين تكبر كجدتها إليزابيث .

الأميرة تشارلوت تتحدث لغتين

كما أن والديها كيت ميدلتون و ويليام يحرصان على تنشئتها بطريقة معنية خاصة فيما يخص مجال تعليمها، فهي تتقن اللغة الإنجليزية لغتها الأم، وكذلك تتحدث الإسبانية ، حيث تعلمت ذلك من مربيتها ماريا توريون بورال" التي تنحدر من أسبانيا ، واستطاعت التحدث ببعض الكلمات الإسبانية وهي عمرها عامين فقط قبل التحاقها بالحضانة .

ثروة الأميرة الصغيرة

عمرها 6 أعوام فقط لكنها من أغنى أميرات العائلة الملكية البريطانية ، فقد تخطت ثروتها الـ 4 مليار دولار، وذلك بسبب ملابسها وحققت هذة الثروة بسبب ما ترتديه من فساتين خلال الظهور الرسمي فهي أكثر عضو مؤثر في الإقتصاد الإنجليزي من أفراد العائلة المالكة .

تتهافت الشركات على شراء ملابس الأميرة تشارلوت الصغيرة وتوقيع عقود لأخذ تلك الملابس وطرحها في الأسواق ويتهافت عليها الكثيرون وتباع خلال ساعات بأسعار خيالية .