النشرة الاقتصادية.. ماذا حدث في سعر الذهب خلال أسبوع.. ارتفاع أسعار حديد التسليح.. والتغيرات في أهم السلع الغذائية

نشر موقع “صدى البلد” أبرز الفعاليات والأحداث الاقتصادية مساء اليوم الأحد وجاءت كالآتي:

جنون المعدن الأصفر.. ماذا حدث لـ أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع؟



استقرت سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 2-5- 2021، لليوم الثالث على التوالي بعد أن ارتفعت جنيهين الخميس، عقب تراجعه الأربعاء بنحو 7 جنيهات على مستوى أعيرة الذهب المختلفة بـ محلات الصاغة.

وسجل سعر الذهب يوم الثلاثاء الماضي تراجعا بنحو 4 جنيهات بعد أن ارتفع يوم الاثنين الماضي 7 جنيهات.

4 حقوق للدائنين في التصويت بشأن الإجراءات ما بعد الإفلاس وفقا للقانون



تضمن القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس حقوق لـ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضى على القانون.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى بالتصديق على القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018.



أسعار الدولار في البنوك اليوم الأحد 2-5-2021

استقر سعر الدولار أمام الجنيه على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية للأسبوع الثاني، وذلك خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 2-5-2021 بالمقارنة بما كان عليه سعر العملة الخضراء في الأسبوع الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.

وبلغ أدنى سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك" الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، مصر، الإسكندرية المصرف المتحد".

ارتفاع سعر حديد التسليح المبروم خلال مارس 2021.. تفاصيل

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع سعر حديد التسليح المبروم (16، 13، 10) مم خلال شهر مارس 2021، بزيادة قدرها 28.21%.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في النشرة الشهرية لـ متوسط أسعار مواد البناء(التجزئة) 2021، التي حصل "صدى البلد" على نسخة منها، أن متوسط سعر بيع حديد التسليح المبروم (16، 13، 10) مم 13354.68 جنيه في شهر مارس 2021 مقارنة بـ 10415.99 جنيه في شهر مارس.



الإحصاء يكشف عن التغيير في أسعار السلع الغذائية خلال مارس 2021

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن التغيرات التي شهدته أهم السلع الغذائية خلال شهر مارس 2021، وارتفاع متوسط سعر بيع البصل خلال شهر مارس 2021 مقارنة بسعره في فبراير 2021.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال النشرة الشهرية لـ متوسط أسعار المستهلك لأهم السلع الغذائية مارس 2021، التي حصل صدى البلد على نسخة منها، أن متوسط سعر بيع كيلو البصل بلغ 6.07 جنيه في شهر مارس 2021 مقابل 6.02 جنيه في شهر فبراير 2021 بنسبة زيادة قدرها 0.8%.

"أبو اليزيد" يكرم العاملين بشركة الدلتا للسكر بمناسبة عيد العمال



حرص الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب اليوم الأحد على تكريم العديد من العاملين المتميزين بالشركة بمناسبة عيد العمال بما يبذلونه من أعمال تستحق الشكر والتقدير‪‪.

وكرم "أبو اليزيد" العاملين المتميزين وتسليمهم الهدايا وشهادات تقدير كما أثنى "أبو اليزيد" على الجهود المبذولة من جانب العاملين بالشركة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح وحثهم على بذل المزيد من الجهد في أداء الأعمال.