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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دخلت في صراع نفسي.. الفنان محمد يونس: هدفي الأول من المشاركة في الاختيار 2 خدمة بلدي من موقعي كفنان

الفنان محمد يونس
الفنان محمد يونس

كشف الفنان محمد يونس، الدافع والهدف من المشاركة في مسلسل الاختيار 2 من خلال تجسيد دور شخصية البكاتوشي في العمل.

وقال يونس، في حوار مع قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، إن دخلت في صراع نفسي، هدفي الأول من المشاركة في الاختيار 2 خدمة بلدي من موقعي كفنان.


وتابع الفنان أن الإنتاج له دور كبير في تذليل العقبات ونجاح العمل وخروجه بشكل طبيعي، مضيفا أن هدفي الأول من المشاركة في عمل مسلسل الاختيار 2 خدمة بلدي من موقعي كفنان، مضيفا أن مشهد إبلاغ تحرك القوات لفض رابعة كان من أصعب المشاهد.


وأكد الفنان محمد يونس، أن الدمج بين المشاهد الدرامية والحقيقية في عمل الاختيار لإثبات الواقع، لافتا إلى أن المشاركة في أكثر من عمل خلال موسم رمضان شيء جيد ولكن لابد من اختلاف الشخصية.
 

أخبار التوك شو اليوم البكاتوشي الاختيار 2 الفنان محمد يونس المشاهد الدرامية رمضان فض رابعة

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